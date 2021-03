24 Marzo 2021

Si avvia verso le battute finali il processo Alba Pontina nel quale sono imputati, oltre a Armando Lallà Di Silvio, Sabina e Francesca De Rosa, Angela Genoveffa e Giulia Di Silvio, Tiziano Cesari e Federico Arcieri, chiamati a rispondere di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di droga e alle estorsioni ai danni di commercianti, avvocati e commercialisti. Nell'udienza di ieri mattina il Tribunale di Latina presieduto da Gian Luca Soana ha respinto la richiesta avanzata dall'avvocato Angelo Palmieri di un confronto in aula tra Armando e i due suoi principali accusatori, i pentiti Renato Pugliese e Agostino Riccardo le cui rivelazioni hanno inchiodato il capo del clan di Campo Boario. Secondo il Tribunale non ci sono le condizioni per un faccia a faccia. L'udienza è stata così aggiornata al 25 maggio prossimo per la discussione finale: in quella sede a prendere la parola saranno i rappresentanti dell'accusa, i pubblici ministeri Claudio De Lazzaro e Luigia Spinelli e i legali delle parti civili tra le quali il Comune di Latina. Poi si tornerà in aula il 22 giugno quando sono programmati gli interventi dei legali del collegio difensivo.

