Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:01

LO SPETTACOLO

Nuovo appuntamento nel week end al Teatro Moderno di Latina diretto da Gianluca Cassandra con lo spettacolo Toilet scritto, diretto ed interpretato da Gabriele Pignotta. «Si ride come in una commedia, si sta sulle spine come in un thriller, ci si immedesima come in un racconto introspettivo», così raccontano le note sullo spettacolo. E in effetti è anche così che lo descrive lo stesso attore e regista: «Oggi è esiste un termine che definisce bene questo spettacolo, è un dramedy vero e proprio, cioè uno storia a tratti difficile e drammatica, ma raccontata in chiave ironica. E' la storia di un uomo che rappresenta un po' tutti noi. Preso dalle mille cose della vita quotidiana, in un importantissimo viaggio di lavoro rimane chiuso in un bagno di un piccolo autogrill. Da qui inizia l'avventura di Flavio Bretagna che si divide tra il tentativo disperato di uscire e farsi soccorrere e il racconto psicologico della sua vita che smaschera i vizi e le virtù dell'umo contemporaneo». Flavio rappresenta l'uomo moderno perché è superconnesso, ma lì dentro non può comunicare: «La vita lo costringe a questa reclusione forzata. Ha un telefono con cui può comunicare col mondo esterno, ma prende appena ed è senza connessione, riesce solo a parlare con i Carabinieri e il resto dei personaggi che fanno parte della sua vita professionale e umana. Da qui parte un'avventura sia psicologica ma anche fisica perché il pubblico fa il tipo per lui, si affeziona a questo perdente e vuole disperatamente vederlo fuori da quel bagno». Un paradosso, uomo che vive in una gabbia dorata e rimane poi effettivamente intrappolato: «E' una provocazione che funziona sempre, ma può capitare. Mentre scrivevo lo spettacolo ho letto che questa è una delle 4 o 5 fobie degli uomini, c'è quella dei ragni, dei serpenti, e anche di rimanere chiuso in qualche luogo. Se ci pensi ci racconta Pignotta - quando siamo in un ristorate o in una festa in appartamento e andiamo in bagno, se la porta non si apre subito sale un'adrenalina ingiustificata perché sai che uscirai, ma pensi anche solo all'imbarazzo di dover dire sono qui chiuso nel bagno e lo spettacolo inizia proprio così».

Gabriele Pignotta analizza anche il momento storico in cui si torna in scena: «Lo spettacolo dal vivo è stata la categoria più colpita perché già soffriva di una disaffezione a causa di un intrattenimento ormai domestico, la pandemia ha dato la mazzata finale. Se una cosa a cui non sei abituato non la proponi più, questa disaffezione diventa cronica, e ora c'è il rischio che per riagganciare quelli che invece prima venivano a teatro, possa passar altro tempo. L'invito dunque è a riscoprire la bellezza e il divertimento dal vivo perché dopo tante ore passate sul divano a vedere serie tv, vi assicuro che è un beneficio di cui godrete direttamente voi». Ma a proposito di cinema, presto Toilet diventerà anche un film: «La lavorazione è appena finita e fra qualche mese lo vedremo». Lo spettacolo sarà in scena questa sera alle ore 21.00, domani alle 17 e alle 21 e domenica alle 17.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Teatro Moderno al numero 0773 660550.

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA