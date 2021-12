Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:01

Parte oggi, all'ospedale Goretti di Latina il V-Day per le vaccinazioni pediatriche nella fascia di età 5- 11 anni. Nel reparto di Pediatria e Neonatologia saranno vaccinati i primi 30 bambini, selezionati dai pediatri di libera scelta, e riceveranno la dose in un contesto divertente che possa metterli a loro agio e rispondere ai loro bisogni emotivi. «La campagna vaccinale pediatrica spiega la Asl in una nota rappresenta un ulteriore step nel piano di prevenzione e nella lotta al covid. Le somministrazioni proseguono dal 16 dicembre, oltre che a Latina, anche presso i reparti di pediatria degli ospedali di Formia e di Fondi, nonché presso i pediatri. Per prenotarsi negli hub dedicati basterà che i genitori inseriscano i dati della tessera sanitaria del bambino. Ma quali sono i rischi e i benefici del vaccino anti covid per i più piccoli? A spiegarlo è Sergio Morandini, pediatra e membro del direttivo provinciale del Fimp, la Federazione italiana medici pediatri. «Occorre fare un ragionamento d'insieme, che valuti rischi e benefici precisa Il beneficio in questo caso non è solo evitare la malattia ma anche permettere ai bambini di avere una vita sociale e di comunità di cui sono stati privati negli ultimi anni. Inoltre la vaccinazione in età pediatrica consente di far circolare meno il virus, ridurre la comparsa di nuove mutazioni e proteggere le persone fragili che sono intorno a noi. Ci sono dunque effetti diretti e indiretti. E' poi vero che i più piccoli si ammalano con pochi sintomi, ma qualcuno finisce in ospedale e in rianimazione» L'altro dato da analizzare è poi quello delle varianti. La Delta ad esempio si è insinuata molto più velocemente nella fascia pediatrica: «Le basti questo esempio continua il dottor Morandini Io dall'inizio della pandemia ad oggi ho avuto 83 pazienti contagiati, 15 dei quali solo nelle ultime due settimane. Quando arriverà anche qui la Omicron, la diffusione sarà ancora più capillare e rapida». Quanto ai rischi e agli studi elaborati, chiarisce poi che «l'autorizzazione è stata basata su circa 3mila somministrazioni, ma sulla base di quei dati l'America ha vaccinato cinque milioni di bambini e con un sistema di controllo migliore del nostro non hanno notato nessuna conseguenza inaspettata e grave» Rispetto agli adulti dunque i bambini sembrano sopportare meglio anche il vaccino. «Il ragionamento dunque conclude Morandini è assolutamente a favore e noi lo consigliamo».

