Varata la giunta comunale a Itri che si è già insediata per una prima riunione. Con una grossa novità. Quattro dei cinque assessori nominati dal sindaco Giovanni Agresti sono quelli anticipati a inizio settimana: Elena Palazzo (Fratelli d'Italia), che farà il vice sindaco, Giuseppe Cece (per la rappresentanza civica di Ripartiamo), Mario Di Mattia (per la Lega) e Salvatore Mazziotti (per la sinistra).

Sul nome del quinto componente, che toccava ad uno dei consiglieri eletti in quota Forza Italia, si sono registrate prese di posizione che hanno fatto saltare l'accordo. Forza Italia ha chiesto inizialmente due posti in giunta, uno per Andrea De Biase e l'altro per Anna Ciccarelli, ma di fronte alla reazione del sindaco che sollecitava a FI un nome di donna per rispettare la percentuale del 40% riservata alle quote rosa, FI avrebbe insistito su De Biase. E a questo punto il sindaco si è rivolto all'altra consigliera eletta in quota Forza Italia, Gabriella Dragonetti, riservandole un posto nell'esecutivo per la lista Ripartiamo.

La Dragonetti ha accettato rassegnando nel contempo le dimissioni da Forza Italia e ieri ha partecipato alla prima riunione di giunta. Il sindaco ha comunque lasciato ai forzisti la possibilità della presidenza del Consiglio (che andrebbe a De Biase) e quella di una importante commissione consiliare. L'accoglimento eventuale della proposta del sindaco è atteso prima del Consiglio inaugurale, convocato per le 16.30 di giovedì 21 ottobre.

È stata nel frattempo ufficializzata la decisione di revocare la pedonalizzazione, deliberata dal commissario prefettizio, di piazza Incoronazione e di un tratto di piazza Umberto I, nonché di eliminare il ticket di tre euro riservato anche ai residenti abbonati per il parcheggio nell'area della stazione ferroviaria e di chiedere alla Regione i contributi per lo stato di emergenza causato dai danni per la precedente invasione di fango e detriti dalla zona dei Campiglioni in alcune strade cittadine.

An.Gio.

