GIUDIZIARIA

È stato condannato a cinque anni di carcere Gabriel Marchetti, 19enne di Sabaudia arrestato il 19 giugno dello scorso anno a Terracina con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza in una via del centro di Terracina. Ieri mattina Marchetti, che è tuttora detenuto in carcere, è comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario al quale la difesa del ragazzo, rappresentata dagli avvocati Amleto Coronella e Angelo Palmieri, ha chiesto che fosse giudicato con il rito abbreviato per poter usufruire dello sconto di un terzo della pena, richiesta che è stata accolta. La vicenda oggetto del procedimento risale al 3 giugno 2020: quella sera - erano passate le 11 - la 22enne vittima dell'aggressione a carattere sessuale, stava tornando a casa a piedi dopo una cena con amici attraversando alcune strade del centro di Terracina poco frequentate vista l'ora. Gabriel Marchetti l'aveva seguita per un tratto e quando la ragazza aveva girato per una stradina laterale aveva indossato il casco da motociclista che portava con sé e l'aveva aggredita. Prima l'aveva immobilizzata bloccandola da dietro, poi aveva iniziato a palpeggiarla nelle parti intime e quando lei aveva reagito urlando forte l'aveva spinta violentemente a terra causandole anche alcune lesioni. Le grida della vittima avevano attirato l'attenzione di un passante che aveva avvertito immediatamente il 113 costringendo l'aggressore alla fuga e salvando la ragazza. Ma nel giro di qualche giorno gli investigatori del commissariato di polizia, dopo avere passato al setaccio i tabulati telefonici, gli estratti dai circuiti di videosorveglianza e avere raccolto le dichiarazioni di un testimone, sono riusciti a identificare l'aggressore e ad arrestarlo con l'accusa di violenza sessuale. Ieri mattina il processo davanti al gup. Nella sua requisitoria il pubblico ministero Claudio De Lazzaro, dopo avere ricostruito i fatti ed elencato le prove a carico dell'imputato, ha chiesto una condanna a quattro anni e otto mesi di carcere mentre la difesa ha cercato di ridimensionare le accuse. Ma il verdetto del giudice, al termine della camera di consiglio, è stato anche più severo rispetto alla richiesta dell'accusa: per Marchetti infatti è arrivata una condanna a cinque anni di reclusione. Il giudice ha però accolto la richiesta della difesa e concesso al 19enne gli arresti domiciliari.

Elena Ganelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

