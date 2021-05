18 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







SEZZE

«Una nuova aggressione nei confronti di un agente della Polizia Locale, questa volta è accaduto a Sezze, colpevole di voler far rispettare le norme del Codice della Strada ad un conducente». La denuncia è della Cisl Funzione Pubblica di Sezze. «Durante un normale controllo delle auto in sosta in una piazza di Sezze, un uomo ha scagliato contro un'agente della Polizia Locale un bicchiere e uno sgabello colpendola alla gamba». spiega il sindacato che stigmatizza l'episodio. «Un'incomprensibile aggressività generata dal non voler rispettare quelle regole del vivere civile. Un comportamento che non può essere in alcun modo più tollerato».

«Da tempo abbiamo chiesto al commissario straordinario Raffaele Bonanno un incontro al fine di poter condividere un percorso per l'ottimale erogazione dei servizi alla cittadinanza - spiega la Cisl - e per evidenziare, possibilmente congiuntamente, l'importante ruolo dei dipendenti del Comune, soprattutto in un momento così difficile a causa della pandemia, e di quanto emerso in questi mesi (l'inchiesta sul cimitero, ndr)» .

«Nell'attesa di essere ricevuti chiediamo pubblicamente al commissario - dice la Cisl Fp - che l'Amministrazione si costituisca parte civile nei processi di tutti coloro che si sono già resi e che si renderanno responsabili di atti criminali nei confronti dei dipendenti comunali» e di mettere in campo «tutte le iniziative adeguate a far sì che gli appartenenti alla Polizia Locale di Sezze come gli altri dipendenti comunali, possano lavorare in sicurezza esercitando le loro funzioni per il rispetto delle norme che tutti, nessuno escluso, dovrebbero rispettare» conclude la CISL FP esprimendo «piena solidarietà alla collega ed a tutto il Comando della Polizia Locale di Sezze».

«Stiamo vivendo un momento di alta tensione per tutti - ammentte il comandante Lidano Caldarozzi - le limitazioni, le chiusure, i disagi causati dalla pandemia e in parte anche le recenti vicende giudiziarie hanno generato un clima poco sereno. La polizia locale sta cercando di ottemperare ai regolamenti e alle ordinanze ma dall'altra parte vi è qualche comportamento non conforme a quelli che sono i canoni della civiltà».

«In questa vicenda una nostra vigilessa - racconta Caldarozzi - ha avuto 5 giorni di prognosi per una contusione alla caviglia e tutto ciò non è accettabile. Il punto è che occorre massima disposizione da parte nostra nel metterci al servizio della comunità ma serve anche che ci sia rispetto e senso civico da parte della cittadinanza. È un clima di tensione generale, ciò che conta ora è ristabilire la serenità in città». L'uomo è stato denunciato per minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale»

Fr.Leo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA