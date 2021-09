Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01

LO STUDIO

Oltre 2 italiani su tre sono già rientrati dalle vacanze e molti di loro sono pronti a riprendere l'attività lavorativa, lasciandosi alle spalle i ricordi di spiagge, sole e relax. Eppure, grazie allo smart working, i più fortunati potrebbero lavorare a distanza in luoghi marittimi con spiagge cristalline. Abitare Co. società di intermediazione immobiliare ha analizzato quanto costerebbe in media affittare un bilocale di 4/6 posti letto, nel periodo che va dall'ultima settimana di agosto fino a metà settembre, in 77 località turistiche balneari (su 201 totali) che hanno ottenuto la tanto ambita Bandiera Blu, il riconoscimento assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education). In merito al Lazio, sono 11 le località che hanno ottenuto la Bandiera Blu. Tra queste, per affittare un bilocale ad Anzio servono in media 520 euro, a Gaeta 600, a San Felice Circeo 620, a Sperlonga 710, a Terracina 740, a Sabaudia 780. La più costosa è Ventotene con 960 euro, probabilmente dovuto anche all'appuntamento con il seminario federalista europeo che in questo periodo fa registrare un boom di presenze sull'isola. L'incremento maggiore dei prezzi, rispetto a 5 anni fa, si registra a Sperlonga con il +58%, a Sabaudia con il +56% e appunto Ventotene con il +55%. Abitare Co. Non è l'unica ad aver fatto una stima degli affitti. «Il mercato degli affitti sulla casa vacanza è dinamico spiega infatti Fabiana Megliola, responsabile ufficio studi gruppo Tecnocasa in alcune località di mare la rete Tecnocasa ha registrato richieste già a partire da gennaio quando durante il lockdown e per i timori di non trovare case in affitto molte persone si sono mosse ed hanno prenotato per la prossima stagione. Ma è da quando si è in zona gialla/bianca e che la campagna vaccinale è entrata nel vivo che si nota un maggiore movimento. Tendenzialmente si prenota per 15 giorni ma si segnalano casi in aumento di persone che hanno bloccato l'abitazione per l'intera stagione estiva potendo lavorare in smart working, quindi si segnalano prenotazioni anche nei mesi di maggio che, generalmente, non è un mese richiesto. Si conferma la tendenza già registrata negli anni scorsi di cercare abitazioni con spazio esterno, una vista panoramica e in aumento anche gli affitti di ville importanti. Tecnocasa, per la provincia di Latina, ha analizzato la situazione a Gaeta dove il mercato della casa vacanza registra un buon dinamismo, con richieste di acquisto che spaziano dal monolocale al trilocale. Sono in aumento quelle di immobili di prestigio dotati di pertinenze esterne, tra cui le ville presenti sul Lungomare di Serapo il cui valore supera il milione di euro. I canoni di locazione estivi invece, per un bilocale di quattro posti letto sono stati di 1600 a luglio, 2500 agosto.

Francesca Balestrieri

