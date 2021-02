APRILIA

Formare famiglie idonee e disponibili ad accogliere bambini in situazioni di difficoltà, creando un elenco dal quale i servizi sociali distrettuali possano attingere in caso di necessità. Questo l'obiettivo perseguito dal progetto Una famiglia per crescere, affidato al Centro Famiglia e Vita di Aprilia. Parliamo del distretto sociosanitario 1, che comprende appunto i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima. Proprio in questo territorio sta crescendo il numero delle famiglie che hanno manifestato la propria disponibilità ad avviare un percorso di affido. Ai quattordici nuclei familiari che avevano già iniziato il percorso, nei giorni scorsi se ne sono aggiunti ulteriori cinque. Questo grazie anche ad un webinar andato in diretta social lunedì pomeriggio, durante il quale testimonianze dirette hanno spiegato cosa significa per una famiglia scegliere di accogliere un minore la cui famiglia si trova in una condizione di temporanea difficoltà. La testimonianza di famiglie affidatarie ha fatto comprendere più di ogni altra cosa l'importanza di questa scelta, ma anche la sua bellezza e il coraggio che sottintende hanno commentato gli amministratori dei Comuni organizzatori dell'evento il messaggio che attraverso il webinar abbiamo voluto inviare agli abitanti del nostro territorio è che chi sceglie di accogliere un minore in un percorso di affido familiare non è solo, ha le istituzioni e una fitta rete di associazioni e realtà del terzo settore al proprio fianco. Le famiglie che si sono proposte sono finora tutte italiane: ci sono genitori con figli, persone single, coppie che hanno ormai i figli grandi ma che sentono di poter ancora dare. Si è fatta avanti persino una famiglia di Reggio Emilia. In Italia sono circa 25mila i bambini fuori famiglia: metà si trovano in casa accoglienza e metà in famiglie affidatarie; anche nei nostri territori il tema inizia a farsi sentire. Si tratta di situazioni con storie tutte diverse ma con una cosa in comune: la temporanea difficoltà familiare che mette a rischio il benessere psicofisico di uno o più bambini: alcol, droga, gravi conflittualità tra i genitori che magari sfociate in violenza domestica spiega Daniela Notarfonzo, responsabile Centro Famiglia e Vita di Aprilia - Va detto comunque che l'affido non sempre è finalizzato ad una successiva adozione, anzi il buon esito dell'intervento dovrebbe avere sempre come termine il rientro in famiglia d'origine, perché ciò significa che ha potuto risolvere i problemi iniziali. Al centro degli interventi c'è sempre il bambino, quindi non esiste una famiglia ideale per l'affido: magari un single può rappresentare una ricchezza per un adolescente, mentre una famiglia che ha dei figli può accogliere meglio un altro bambino o dei fratellini. La registrazione del webinar, al quale ha partecipato anche l'assessora regionale alle Politiche Sociali Alessandra Troncarelli, è disponibile sulla pagina Facebook del Distretto Socio Sanitario LT1e su quelle dei quattro Comuni che ne fanno parte. Chi desidera ricevere maggiori informazioni o intraprendere questo percorso, può contattare il Centro Famiglia e Vita di Aprilia ai numeri 06 9275185 o 366 8372671, oppure rivolgersi al Servizio Sociale Territoriale del proprio Comune.

Stefania Belmonte

