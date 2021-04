22 Aprile 2021

FORMIA

Un significativo passo avanti per il progetto di demolizione e ricostruzione della Media Vitruvio Pollione e della palestra polivalente dello stesso istituto e della scuola primaria Edmondo De Amicis di Formia. E' stata pubblicata la determina del dirigente del settore Affari generali e amministrativi, avvocato Domenico Di Russo, con la quale si approvano gli esiti della commissione di gara per la valutazione delle offerte relative all'affidamento dei servizi di progettazione definitiva e le prime indicazioni relative alla stesura del piano di sicurezza e coordinamento finalizzati all'appalto integrato, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza riguardanti la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado e della palestra della Pollione e della De Amicis attraverso la demolizione e la ricostruzione degli edifici esistenti nel rione Mola. Viene pertanto dato l'ok alle decisioni della commissione, che si è espressa a favore del raggruppamento temporaneo formato da Settanta 7- Msm - Manens -Tifs - Petrone, che ha ottenuto il migliore punteggio tra le imprese che hanno concorso alla gara. E' un atto importante, legato ad un investimento di ben undici milioni di euro per garantire una nuova, sicura e funzionale scuola alla città, nonché la rigenerazione di tutta l'area prospiciente la torre di Mola. Si è partiti dalla procedura indetta lo scorso 27 novembre per l'affidamento della progettazione dei nuovi istituti scolastici, chiusa poi il 15 gennaio 2021, con la nomina della commissione di valutazione. L'obiettivo è quello di arrivare entro il 31 agosto all'appalto dei lavori, condizione indispensabile per non perdere i cospicui finanziamenti. Lo aveva già annunciato il commissario straordinario Silvana Tizzano nella sua conferenza stampa di una settimana fa, quando, rispondendo anche alle sollecitazioni del sindaco Paola Villa, aveva ribadito il massimo impegno per portare a termine, nonostante il breve tempo a disposizione dal momento dell'insediamento ai prossimi mesi, un provvedimento molto atteso. E' una sfida che, con la collaborazione di dirigenti e tecnici - aveva affermato il commissario Tizzano - mi impegno a vincere.

Sandro Gionti

