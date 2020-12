Ad Auckland è partita la sfida di Coppa America con lo scafo Luna Rossa che rappresenta l'Italia. Nell'equipaggio i pontini Romano Battisti, Angelo Napolitano e Gerardo Siciliano.

BAlla Bsp Pharmaceutical di Latina Scalo è in produzione l'anticorpo monoclonale destinato a combattere il coronavirus. L'azienda pontina scelta dalla Lilly per preparare 2 milioni di dosi.

CSaltata causa Covid l'attesa prova di Coppa del mondo di canottaggio che era in programma a Sabaudia. Previsto il recupero nel 2021.

DPer l'omicidio di Desireé Mariottini, la ragazza di Cisterna uccisa a Roma nel quartiere San Lorenzo nel novembre 2018 chiesti quattro ergastoli.

ECioè le estorsioni delle quali è accusata, fra gli altri, l'ex consigliera regionale Gina Cetrone, in rapporto con il clan Di Silvio e accusata - con il marito - di avere usato metodi mafiosi. L'arresto nell'ambito dell'operazione Scheggia.

FTiziano Ferro rivela in un docufilm di essere stato alcolista e di avere subito atti di bullismo, oltre a dichiarare il suo legame con Latina «per me è stata una lezione di vita».

GCome la zona Gogna di Aprilia. A inizio anno investiti e uccisi due coniugi, a luglio la rapina ai danni dei coniugi Lanza, titolari del Golf club. Dopo il colpo in villa, svaligiato anche l'appartamento di Roma.

HCome l'Hotel Covid, la struttura di Latina Scalo utilizzata per i pazienti che dovevano rispettare un periodo di isolamento.

IL'impegno, senza sosta, dei volontari nell'anno segnato dalla pandemia. Associazioni e cittadini che hanno mostrato un cuore immenso donando materiale o il loro tempo per stare vicino a chi aveva più bisogno.

JCome la Jihad, la guerra santa che dal sui mini appartamento di Latina diffondeva una donna tunisina arrestata dalla Polizia con l'accusa di terrorismo internazionale.

KEra un campione di kick boxing Gianmarco Pozzi, il giovane romano morto in circostanze ancora tutte da chiarire a Ponza. Descritto inizialmente come un incidente, il suo caso adesso è al centro di un'indagine per omicidio.

LVale a dire Loas, l'azienda di stoccaggio di rifiuti che è andata a fuoco in circostanze poco chiare ad Aprilia e ha tenuto con il fiato sospeso a causa dell'inquinamento sprigionato l'area nord della provincia per giorni. Il giorno prima del rogo erano state manomesse le telecamere.

MIl maltempo che ha imperversato anche in questio giorni, ma che nel corso dell'anno ha causato disagi e danni a non finire. Ci sono anche due vittime nella frana in Valtellina, Gianluca Pasqualone di Aprilia e la moglie. Salvo per miracolo il loro bambino.

N I nuovi ospedali di Formia e Latina. Presentati i progetti, nel primo caso della Asl e nel secondo dell'Associazione costruttori edili, donato all'azienda sanitaria che lo ha fatto proprio. Nel 2021 i passaggi decisivi per avviare la realizzazione di due moderne strutture.

O Omicidio suicidio a Formia il 9 gennaio e ad Aprilia il 17 luglio. Nel primo caso per una questione di eredità Pasquale Forcina, con tre colpi di pistola ha prima ucciso la cugina Fausta, poi il marito Giuseppe Gionta quindi si è tolto la vita. Nel secondo Calogero Cortese ha ucciso la moglie, Grazia Sicilia, per motivi non ancora chiariti.

P Ovvero Pipistrello, al secolo Fabrizio Moretto, 50 anni, ucciso con un colpo di pistola al cuore la sera del 21 dicembre. Il suo omicidio viene collegato alla morte di Erik D'Arienzo, trovato moribondo sul ciglio della Pontina l'1 settembre. Caduta dopo gli accertamenti l'ipotesi di un incidente, Moretto era tra gli indagati per l'omicidio del giovane.

Q La quarantena che ha accompagnato di fatto ogni famiglia del territorio pontino. È bastato avere un contatto ed è scattato l'isolamento. Una misura che dall'inizio della pandemia ha riguardato oltre 48.000 residenti nel territorio pontino, quasi il 10% della popolazione.

R Roma-Latina ovvero la telenovela dell'autostrada. Si fa, anzi no. Serve un commissario? Sì, no, forse... Continuano i contrasti, mentre l'anno finisce e dell'avvio dei lavori non si vede traccia. Stesso discorso per la bretella Cisterna-Valmontone e la Pedemontana di Formia.

S I sindaci. Quelli neo eletti a Fondi (Beniamino Maschietto) e Terracina (Roberta Tintari, prima donna alla guida della città) che superano gli sfidanti al ballottaggio dopo essere stati facenti funzioni per un periodo, a seguito dell'elezione al Parlamento Europeo di Salvatore De Meo e Nicola Procaccini. Chi annuncia la ricandidatura, come Damiano Coletta a Latina che rompe gli indugi e lavora per un campo largo che vada oltre la sua coalizione civica. Chi fallisce, come Paola Villa a Formia.

T La Telemedicina, grazie alla quale la Asl di Latina ha evitato il blocco degli ospedali, seguito a casa i pazienti covid con lievi sintomi, è intervenuta in caso di aggravamento. L'azienda pontina è stata tra le prime in Italia a sperimentare questo sistema e ha ottenuto anche il premio per l'Innovazione digitale in sanità del Politecnico di Milano. Primi esperimenti, anche, con l'ecocardiogramma a domicilio.

U L'Università Sapienza di Roma che ha ulteriormente potenziato il polo di Latina con il corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche. Si consolida il rapporto tra la città e l'ateneo tra i più importanti d'Europa.

V Non è più un sogno il restauro del carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano, a Ventotene. Il finanziamento del governo e la nomina a commissario di Silvia Costa portano all'avvio dei lavori per quello che sarà un centro di studi internazionali

W Aveva un negozio a Cori uno degli assassini di Willy Monteiro, il giovane ucciso brutalmente a Colleferro. Il sindaco revoca la licenza.

Z La zona rossa di Fondi, prima nel Lazio, decretata il 23 marzo. Scene che non si dimenticheranno facilmente nell'anno segnato dal Covid 19. La città ha rappresentato un importante focolaio nella prima fase della pandemia ed è tra quelle con il maggior numero di decessi.

