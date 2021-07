Sabato 24 Luglio 2021, 05:01

LA STRUTTURA

Il nuovo Museo Cambellotti di Latina riaprirà il 1 agosto, con le nuove sale multimediali, il nuovo allestimento delle opere, il bookstore. L'annuncio ieri, in commissione Cultura, del presidente Fabio D'Achille, precisando che «si tratta della data di riapertura del Museo, con bookstore e area ristoro e riallestimento collezione interna. Non è prevista una vera e propria inaugurazione, al momento». Probabile che la riapertura venga preceduta, venerdì prossimo, da una conferenza stampa. Per il Cambellotti non si tratta solo di una ristrutturazione fisica, ma anche concettuale, quale fulcro di documentazione sull'opera dell'artista, ed è anche previsto che abbia un ruolo fondamentale nella rete delle città di fondazione, presentata due mesi fa, e che vedrà la costituzione di un archivio della loro storia e della loro struttura architettonico-urbanistica.

Nella stessa seduta, l'assessore alla Pubblica istruzione, Gianmarco Proietti, ha annunciato che il Comune, ma in particolare le scuole del territorio, hanno ottenuto 80mila euro, grazie alla certificazione Mipaaf (Ministero delle Politiche agricole e forestali) di concerto con quello alla Pubblica istruzione, annunciata una decina di giorni fa. «Si tratta di un intervento che segue il nuovo regolamento delle mense scolastiche approvato nel luglio 2018 dal Consiglio», ha spiegato Proietti. In base a quell'atto, le mense, a oggi 46 classi a tempo pieno, più l'infanzia, i nidi, gli anziani e i malati, dovevano dotarsi di almeno il 70% di prodotti biologici, corredandosi anche di una ricerca sul chilometro zero e sulla riduzione della plastica utilizzata. Tutto questo lavoro ha portato ora alla certificazione, insieme a soli altri 2 Comuni nel Lazio. Questi 80mila euro sono vincolati e possono essere utilizzati solo per riduzione del costo del pasto (oggi tra 0,50 e 4 euro a seconda dell'Isee) in favore delle famiglie, o per l'educazione alimentare. «80mila euro non sarebbero stati sufficienti per una riduzione significativa dei costi, e abbiamo scelto di intervenire su percorsi formativi di educazione alimentare - ha proseguito Proietti - sostenere la filiera corta, che ha un vantaggio in termini di risparmio di CO2, nonché un incentivo all'economia del territorio; per la cultura del benessere a tavola, facendo comprendere come il tempo mensa non è tempo di distacco da scuola, ma un tempo scuola in cui si fa educazione alimentare al benessere. Ecco il progetto, voluto a suo tempo dal Consiglio comunale».

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA