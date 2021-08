Martedì 10 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

«Il Comune acquisterà l'ex Banca d'Italia senza aggravi sulle casse comunali, anzi risparmiando 20 mila euro l'anno». E' l'assessore al Bilancio, Gianmarco Proietti ha spiegare l'operazione che porterà l'ente locale a rilevare l'edificio di Fondazione che affaccia su piazza della Libertà, dismesso da via Nazionale alla fine del 2017. Il chiarimento arriva dopo la definizione delle modifiche del bilancio che consentono l'operazione.

«In sostanza toglieremo dalle uscite del bilancio inserite nel titolo primo i fondi previsti per l'affitto degli uffici nel palazzo Pegasol (che oggi ospitano l'avvocatura, parte del servizio tributi e la Ragioneria) pari a 170 mila euro annui di affitto, più 10 mila euro annui di oneri condominiali. Mentre inseriamo i fondi necessari per l'accensione di un mutuo presso la Cassa Depositi e prestiti di tre milioni di euro, è un mutuo di 29 anni con una rata annuale di 140 mila euro annui. Quindi, tirando le somme - spiega Proietti - a fronte di costi attuali di 180 mila euro annui, avremo una rata di mutuo di 140 mila euro. A conti fatti un risparmio di 40 mila euro».

Inoltre alla fine dei 29 anni il Comune si ritroverà proprietario di un immobile di prestigio. Guardando indietro, invece, il Comune ha pagato per 15 anni oltre 2 milioni di canone di locazione al Pegasol senza oggi ritrovarsi alcuna proprietà.

Gli uffici oggi ospitati presso il Pegasol in piazzale dei Bonificatori si sposteranno di poche centinaia di metri negli appartamenti dell'ex Banca d'Italia in piazza della libertà. «Il Comune ci guadagnerà anche dal punto di vista degli spazi perché oggi al Pegasol l'ente occupa 1250 metri quadrati, mentre l'ex Banca d'Italia ha una superficie utile - continua l'assessore Proietti - di 3.800 metri quadrati e quindi gli uffici occuperanno solo una minima parte degli spazi complessivi».

E qui si apre il fronte di cosa fare del resto dell'immobile. C'è chi ha proposto di trasferirvi la Pinacoteca (oggi ospitata al Palacultura), chi una sede centrale per l'Archivio di Stato (che oggi si trova in via dei Piceni), chi il Conservatorio Respighi (oggi in via Ezio). «Il primo passo sarà quello di arrivare al rogito (che potrà essere sottoscritto dalla segretaria generale del Comune, Rosa Iovinella), contestualmente in linea con la politica di questa amministrazione si aprirà il confronto con la città per l'utilizzo dell'immobile storico, sarà una opportunità da cogliere insieme ai cittadini - spiega Proietti - Ma tutto questo ora potrà avvenire grazie all'operazione di programmazione finanziaria che l'assessorato ha portato a termine, lo ripeto, non solo senza gravare di ulteriori spese le casse dell'ente ma con un risparmio annuale di 30 mila euro. Una soluzione molto diversa da quelle in passato adottate per l'operazione di acquisto dell'Icos e anche del Museo Cambellotti che ricordò costò al Comune cinque milioni di euro».

Nel frattempo, nell'ottica della valorizzazione di altri immobili di proprietà Comunale l'ente ha stanziato 50 mila euro per trasformare il locale in viale Kennedy in aula studio, per metterlo a disposizione degli studenti del quartiere, mentre i lavori dell'immobile di via Varsavia consentiranno il trasferimento di altri uffici comunali.

Vittorio Buongiorno

