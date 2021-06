GIUDIZIARIA

Un'accusa pesante quella per la quale un anziano di Latina è stato rinviato a giudizio ieri mattina: avrebbe abusato di una bambina di appena 9 anni che abita nel suo stesso condominio, nel capoluogo pontino. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Daria Monsurrò, avevano preso il via dopo che la madre della vittima, che peraltro è affetta da un deficit cognitivo, aveva presentato una denuncia in Questura. La donna, insospettita da alcune voci che circolavano nel palazzo circa i comportamenti del 79enne, aveva deciso di parlare con la figlia per capire se fosse stata molestata e alla fine aveva avuto la terribile conferma. La bambina infatti, messa alle strette, le aveva riferito che poco tempo prima, nell'estate 2018, l'anziano approfittando di un momento in cui erano soli l'avrebbe palpeggiata nelle parti intime e poi, in un'altra occasione, si sarebbe denudato davanti a lei chiedendole un rapporto sessuale. Messa alle strette anche un'altra bambina residente nello stesso condominio aveva riferito di essere stata baciata sulla bocca dall'uomo. La seconda vittima però non ha mai presentato una denuncia.

Ieri mattina l'imputato, assistito dall'avvocato Antonio Pierro, è comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Il pubblico ministero Monsurrò, al termine della sua requisitoria, ha chiesto il suo rinvio a giudizio, richiesta accolta dal gip dopo la camera di consiglio. Il 79enne dovrà comparire davanti al terzo collegio penale del Tribunale di Latina esattamente tra un anno, il 16 giugno 2022, data fissata per l'inizio del processo a suo carico. Nell'udienza di ieri mattina la vittima e i suoi familiari non erano presenti e non si sono costituiti parte civile.

