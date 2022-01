Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:01

CISTERNA

«Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno raggiunto l'ntesa per i 50 lavoratori di servizi in appalto della Gelit di Cisterna». I sindacati hanno comunicato ieri la conclusione positiva della vertenza e l'accordo sottoscritto da lavoratori le lavoratrici che sono stati licenziati dalla ditta uscente, la Gestfood, e riassorbiti dalla nuova, molti di loro continueranno a lavorare nel sito industriale di Cisterna, mentre gli altri verranno impiegati in altre realtà produttive del territorio dove è impegnata la Conit . La trattativa, durata 20 giorni, si è conclusa con l'accordo nella giornata di giovedì 30 dicembre.

«Come organizzazioni sindacali abbiamo firmato l'accordo cercando di salvaguardare in pieno i livelli occupazionali, nonostante l'esubero annunciato da parte della società subentrante Conit». La Gelit infatti ha deciso di robotizzare una delle linee di fine lavorazione e aveva dunque una richiesta ridotta di personale di alcune unità. I sindacati comunque hanno fatto inserire nell'accordo che anche i lavoratori che si occupavano di questi servizi con la vecchia società, saranno reinseriti in altre aziende dove Conit presta servizio. Tutti i lavoratori saranno dunque riassunti e salvaguardati, non avranno perdite di salario, manterranno le stesse condizioni di contratto di lavoro compreso anzianità e saranno assunti a tempo indeterminato. Senso di responsabilità è stato dimostrato anche dall'azienda per la ricollocazione della parte di personale in esubero al quale verranno garantite le stesse condizioni contrattuali, spiegano i segretari dei sindacati di categoria. L'accordo raggiunto arriva in un momento difficile di crisi pandemica, dove la responsabilità delle parti come in questo caso, diventa il valore aggiunto. Gli esuberi, come spesso avviene, diventano perdita di posti di lavoro, ma nessun lavoratore dovrebbe rimanere senza salario. In questo caso, con la Conit, abbiamo lavorato in sinergia affinchè nessun lavoratore o lavoratrice pagasse sulla propria pelle la diminuzione dei servizi da parte di Gelit, un risultato che ripristina il giusto clima all'interno del sito industriale. Il confronto, le giuste e corrette relazioni sindacali dovranno continuare nello per fare in modo che si parli di nuova occupazione e soprattutto di buon lavoro. Le segreterie territoriali dei sindacati di categoria si impegnano a monitorare e seguire il nuovo appalto per fare in modo che le 50 famiglie abbiano continuità con un contratto a tempo indeterminato, così come sottoscritto nel verbale di accordo. Ai lavoratori sono già state illustrate le linee e i contenuti dell'accordo in una assemblea che si è svolta lunedì.

Francesca Balestrieri

