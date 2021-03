17 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







LE INDAGINI

Restano stabili al momento le condizioni del ragazzo di 17 anni, di nazionalità rumena, accoltellato domenica sera a Latina, nel Parco Falcone e Borsellino, per un regolamento di conti con un altro giovane del luogo, maggiorenne, identificato successivamente dagli agenti di polizia e denunciatovpervlesioni. Le testimonianze delle persone che si trovavano con la vittima e il racconto dello stesso ragazzo, reso poco dopo i fatti, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'aggressione accertando che non si è trattato di una rissa nell'ambito della movida cittadina, come invece accaduto in diverse altre occasioni negli ultimi mesi proprio a Latina, ma di un vero e proprio confronto scaturito a quanto pare da motivi di gelosia e da una ragazza contesa tra i due pretendenti. Un motivo banale dunque, che però ha scatenato una lite tra i due ragazzi e poi l'accoltellamento con conseguenze che potevano essere gravissime.

Il 17enne è stato chiamato da parte dal rivale mentre si trovava al parco, domenica pomeriggio, in compagnia di altri amici. I due giovani si sono appartati, è nata una discussione e poi sono venuti alle mani. Durante la colluttazione il maggiorenne ha estratto un oggetto tagliente e ha colpito l'altro ferendolo all'addome. Un'azione fulminea, che non ha dato neanche il tempo alla vittima di rendersi conto di cosa era accaduto. Pensava di essere stato colpito da un pugno, invece ha cominciato a sanguinare ed è stato portato dagli amici al pronto soccorso dell'ospedale Goretti. La ferita, che in un primo momento sembrava superficiale, aveva lacerato i tessuti e provocato un'emorragia, tanto che per il giovane è stato necessario un intervento chirurgico. Gli agenti della squadra mobile hanno rapidamente chiuso il cerchio sul responsabile e sul movente della lite e dell'aggressione, con un'accusa che al momento resta quella di lesioni personali. L'arma, probabilmente un coltello, non è stata ancora rinvenuta. Sui fenomeni di violenza fra i giovani l'attenzione delle forze dell'ordine resta altissima, nel capoluogo pontino come in altri centri della provincia. L'omicidio di Romeo Bondanese, avvenuto un mese fa a Formia, del resto nasce proprio in contesti analoghi, quelli di una rissa o di una lite sfociata improvvisamente in una tragedia.

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA