Accoltella, dopo una furiosa lite, il fratello e la compagna di quest'ultimo. Ed è arrestato dai carabinieri, sopraggiunti in seguito alla chiamata di un vicino di casa, allarmato per le grida che provenivano dal vicino appartamento di una palazzina dell'Ater, dove i tre vivevano insieme. È accaduto ieri mattina alle 9 nel popoloso quartiere di Monte Tortona.Protagonisti S.C., l'accoltellatore di 66 anni, il fratello I.C., di 64 anni e la compagna di quest'ultimo, di 56 anni. Sulla dinamica del sanguinoso episodio e sulle cause che lo hanno determinato, probabilmente dettate da futili motivi, stanno indagando i carabinieri della Tenenza di Gaeta. In base ai risultati delle prime indagini, sarebbe nata una lite tra i due fratelli, che ha coinvolto anche la donna, e che, assumendo toni sempre più minacciosi, è poi degenerata in un sorta di aggressione armata.All'improvviso, colto da un raptus, il fratello maggiore ha afferrato un coltello da cucina vibrando alcuni colpi all'impazzata che hanno raggiunto il congiunto, ferito gravemente al torace e nella parte superiore del corpo, e la donna in modo più lieve. Il ferito, cercando di sfuggire alla furia del fratello, è quindi sceso ancora insanguinato in strada, dove è stato notato da alcuni vicini che, preoccupati, hanno dato immediatamente l'allarme telefonando ai carabinieri della locale Tenenza.I militari sono sopraggiunti pochi minuti dopo ed hanno bloccato il feritore nell'alloggio popolare di Monte Tortona. Contemporaneamente è arrivata un'autoambulanza, sulla quale gli operatori sanitari del 118 hanno adagiato, dopo i primi soccorsi in casa, il 64enne che pochi minuti prima era stato accoltellato, trasportandolo in ospedale al Dono Svizzero di Formia, dove si trova attualmente ricoverato in codice rosso, anche se non è in pericolo di vita.La donna, che ha subito ferite più lievi per cercare di difendersi dall'aggressione, è stata medicata al pronto soccorso del nosocomio formiano e successivamente dimessa. L'accoltellatore, che non ha opposto la minima resistenza ai carabinieri, è stato trasferito nella caserma di piazza Commestibili, dove, in seguito alle disposizioni del magistrato della Procura di Cassino, che coordina le indagini, è stato trattenuto in stato d'arresto per tentato omicidio.