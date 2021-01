© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOAccoglienza diffusa per rom e sinti in terra pontina: la Provincia di Latina dice no e preannuncia ricorso al Tar per l'annullamento del bando di Roma Capitale indetto a fine 2020. Con ordinanza 2/2021 a firma del presidente Carlo Medici del Partito democratico, l'ente di via Costa ha incaricato l'avvocato Gianluca Piccinni del foro di Roma, per impugnare in sede di giustizia amministrativa il bando e tutti gli atti di gara relativi al servizio sperimentale di accoglienza diffusa per rom, sinti e caminanti, della durata di 24 mesi, pensato per un progetto di sostegno all'inclusione attiva e all'accompagnamento educativo e di integrazione sociale. Un bando a lotti, da 1,8 milioni di euro, per un totale di 60 posti da reperire anche all'esterno dell'area metropolitana e quindi anche nelle province di Latina e Frosinone.La vicenda aveva subito innescato, ad inizio anno, una vibrata polemica. In particolare il partito di Fratelli d'Italia, con iniziativa del vice portavoce regionale Enrico Tiero, che aveva denunciato «il disperato tentativo dell'amministrazione di Virginia Raggi di scaricare sulle altre province del Lazio la propria incapacità di gestire l'emergenza rom». Posizione critica ripresa anche dagli esponenti di Latina del partito di Giorgia Meloni, preannunciando interrogazione al sindaco Damiano Coletta per tastarne le intenzioni.Ma l'iniziativa attesa dal centrodestra, ed evidentemente non solo, è arrivata dal presidente Medici che ha firmato, insieme al dirigente dell'avvocatura dell'ente di via Costa Claudia Di Troia, l'incarico all'avvocato Piccinni, poiché da una disamina del bando e dei suoi allegati «sono emersi elementi si legge nell'ordinanza presidenziale che inducono a ritenere tali atti di gara viziati e lesivi degli interessi della Provincia di Latina quale ente esponenziale della propria collettività e del proprio territorio nei riguardi del quale, in assenza di qualsivoglia coinvolgimento, il progetto di accoglienza di cui al bando è destinato ad impattare».«L'iniziativa ha spiegato l'esponente del Partito democratico, presidente della Provincia e sindaco di Pontinia è stata presa in accordo con il Comune di Latina. La nostra provincia si è sempre messa a disposizione per risolvere problemi e favorire l'accoglienza, l'ultimo esempio lo abbiamo dato l'estate scorsa nell'area dell'ex Rossi Sud con i migranti che avevano contratto il Covid. Mai ci siamo sottratti al nostro impegno in termini di Cas e Sprar. L'accoglienza è per noi importantissima e ne abbiamo sempre fatto un vanto perché ci crediamo».E allora perché impugnare il bando dell'amministrazione capitolina? «In questo caso manca il carattere d'urgenza ha sottolineato il presidente Medici -. Il Comune di Roma, senza alcuna concertazione con il nostro territorio sebbene previsto nel bando -, ha inteso risolvere un suo problema cronico relativo ai campi rom, scaricandolo sulle province. Ci è sembrato un atto unilaterale, una forzatura senza la condivisione di proposte risolutive, e per questo ne chiediamo l'annullamento».La decisione di affidarsi all'avvocato Piccinni, contattato per le vie brevi, è arrivata a seguito dell'esito negativo di un interpello interno all'avvocatura dell'ente.Rita Cammarone