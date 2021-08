Sabato 21 Agosto 2021, 05:01

LA LETTERA

Il presidente delal Camera di Commercio Latina Frosinone, Giovanni Acampora ha scritto una lettera al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per chiedere regole diverse per regolare l'accesso ai locali con il green pass. «Lei sa bene - esordisce il presidente - che il settore che la nostra Organizzazione rappresenta ha vissuto in questi mesi difficoltà inaudite, con i noti effetti sui fatturati, sulla mortalità delle imprese e sull'occupazione, innescati dalla crisi economica e amplificati dall'insicurezza perdurante nelle modalità operative dei Pubblici Esercizi e dalla profonda trasformazione dei consumi fuori casa, la cui dinamica si dispiegherà pienamente soltanto nei prossimi anni».

«Fin da subito - spiega Acampora - la nostra categoria ha pertanto guardato con accorata speranza alla campagna di

vaccinazione, sostenendo il Green Pass come valido, se non unico, passaggio d'uscita dall'emergenza e strumento di definitiva emancipazione dalle possibilità di ulteriori chiusure». E' un tema centrale in queste settimane e anche nella nostra provincia sono emerse molte - e a nostro avviso ingiusitficabili - resistenze al green pass emerse in particolare per l'accesso alle mense non solo delle aziende ma perfino delle forze dell'ordine. Acampora sostiene che «con senso di responsabilità e doverosa collaborazione il mondo dei Pubblici Esercizi ha in queste settimane accompagnato l'applicazione e l'implementazione del certificato verde, auspicandone anzi un'estensione ulteriormente generalizzata e trasversale ai diversi luoghi di lavoro e alla rete dei servizi pubblici e privati, tranne quelli di primissima necessità».

Ma a questo punto pone l'accento su una proposta di modifica delle regole attuali legando l'imposizione del green pass ai numeri dei contagi nelle diverse aree del paese. «In questa prospettiva, sarebbe auspicabile anche un cambiamento nelle regole per agganciare i colori che contraddistinguono le fasce di rischio delle Regioni proprio all'uso progressivo del Green Pass, nella speranza di incoraggiare la campagna di vaccinazione e allo stesso tempo di superare definitivamente la faticosissima stagione delle limitazioni, in particolare proprio delle attività di Pubblico Esercizio». E' una teoria nuova che ad una prima lettura presta il fianco a una critica preliminare: il green pass serve proprio a contenere l'espandersi del virus e dunque, se ne limitiamo l'obbligo alle Regioni in questo momento bianche (ovvero con una bassa incidenza del Covid) richiamo di vederne peggiorare la situazione nei 14 giorni successivi. Acampora però la pensa diversamente e lo spiega a Zingaretti: «In altri termini, con questo meccanismo, al crescere della gravità della situazione sanitaria individuata nei diversi colori -giallo, arancione e rosso-, viene ampliato in proporzione il numero delle attività e dei servizi per il cui accesso deve essere prevista la disponibilità della certificazione verde, incidendo così non sostanzialmente sull'operatività delle imprese, ma intervenendo piuttosto sulle persone che ne sono sprovviste». Toccherà al presidente Zingaretti spiegare se condivide l'impostazione oppure no e se intende farla propria nel Lazio. La sensazione è che qualsiasi gradazione di green pass finisca per vanificarne il fine, ovvero farci vivere in sicurezza anche con il permanere della pandemia.

V.B.

