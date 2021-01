© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOUna fattoria didattica abusiva nelle campagne di via Congiunte sinistre a Latina: il Comune ne ordina lo sgombero entro 15 giorni, e l'acquisizione gratuita al patrimonio dell'ente di tutte le strutture fuori legge e del fondo agricolo di 4.500 metri quadrati sul quale sono state realizzate.L'OASI RURALEA finire nel mirino dei servizi antiabusivismo dell'ufficio tecnico comunale e della Polizia Locale, sin dal 2018, è stata l'azienda agricola Il girotondo degli animali. Si tratta di un'oasi rurale dove poter fare conoscenza degli animali da cortile e domestici, consumare cibi e bevande e anche dormire, usufruendo dell'annesso B&B. Il tutto perfettamente inserito in un contesto agricolo, ma senza la disponibilità del cosiddetto lotto minimo, pari a 30mila metri quadrati, necessario per poter realizzare cubature in zona H del Piano regolatore generale. Questa la contestazione. Caprette, conigli, cavalli, oche, anatre, galline, ma anche percorsi didattici per bambini: nel 2016 la struttura è stata premiata alla Regione Lazio come eccellenza delle Fattorie Eco Sostenibili, Progetto Life Go Park.LO SGOMBEROIl provvedimento di sgombero e acquisizione emesso, giovedì 28 gennaio 2021, dall'architetto Eleonora Daga, dirigente del servizio Politiche di gestione e assetto del territorio dell'ente di piazza del Popolo, fa seguito alla mancata demolizione delle opere edilizie contestate con ordinanza del 2018, a carico del titolare dell'azienda agricola in questione, come da relativo verbale della Polizia Locale.L'ordinanza, notificata all'interessato nel 2019, prevedeva l'abbattimento di ben 12 strutture ritenute abusive, perlopiù in copertura in legno con all'interno tavoli, sedie bagni, impianti elettrici, ricoveri per animali da fattoria, giostrine per bambini, barbecue, gazebi, locali adibiti a bar e un manufatto in muratura adibito ad unità abitativa con camere da letto e servizi, comprensivo di angolo cottura. Il tutto secondo gli accertamenti sarebbe stato realizzato senza alcun permesso a costruire che il Comune non avrebbe potuto rilasciare in assenza del lotto minimo.L'ORDINANZALa recente ordinanza a firma dell'architetto Eleonora Daga è stata emessa a seguito di un ulteriore verbale della Polizia Locale con il quale è stata contestata, a settembre del 2020, l'inadempienza del provvedimento del 2018 di ripristino dei luoghi e dell'applicazione della sanzione pecuniaria di 15mila euro. La dirigente Daga ha così ordinato lo sgombero dei luoghi da persone e cose, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica e disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, al Presidente della Giunta Regionale, al comando della Polizia Locale, allo Sportello del Cittadino e alla Questura di Latina, nonché al dirigente del servizio Patrimonio e Demanio del Comune di Latina che è incaricato di predisporre tutti i successivi atti di propria competenza, finalizzati alla trascrizione dell'atto e all'immissione in possesso del bene.Contro l'ultimo provvedimento la parte interessata può ricorrere al Tar entro sessanta giorni.Rita Cammarone© RIPRODUZIONE RISERVATA