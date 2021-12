Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:01

IL PROVVEDIMENTO

Contributi in arrivo per i Comuni della provincia di Latina sono soltanto due in verità che hanno fatto richiesta per accedere ai fondi per abbattere le opere abusive e sostenere le spese tecniche e di smaltimento rifiuti. Si tratta delle risorse che nell'ambito del contrasto all'abusivismo edilizio il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili mette a disposizione dei Comuni per eliminare le opere edilizie prive dei permessi: tali contributi vengono concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o demolizione di immobili realizzati in totale difformità dal permesso a costruire nei confronti dei quali sia stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione e demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Tra i Comuni destinatari di tali risorse figura anche quello di Latina: il capoluogo pontino si è visto riconoscere un contributo complessivo di 63mila euro. Questo denaro rappresenta la metà di quanto necessario per gli interventi che ammonta a poco più di 126mila euro. Denaro destinato a sette interventi individuati dall'amministrazione cittadina pari a 2259 metri cubi di volumetria abusiva da eliminare. Gli importi ammessi al contributo indicati nell'elenco A del quale il Latina fa parte - sono assegnati ai Comuni ad integrazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive ivi indicati. C'è poi un elenco B dove sono presenti gli enti ammessi al contributo con riserva di integrazione documentale da aggiungere alle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive. In questa lista figura il Comune di Fondi che ha richiesto un cofinanziamento per portare a termine quattro interventi sul proprio territorio: si tratta di abbattere opere abusive per complessivi 848 metri cubi. Il costo complessivo di tali lavori ammonta a quasi 59mila euro e il contributo concesso con riserva di completare la documentazione è di poco meno di 30mila euro.

LE FASCE

Il Fondo demolizioni stabilisce delle priorità, nello specifico per quanto riguarda gli abusi con volumetrie pari o superiori a 450 metri cubi insistenti su aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici; aree a rischio idrogeologico; aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D; aree sottoposte a tutela; aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette, appartenenti alla Rete natura 2000. Il bando concede inoltre 12 mesi di tempo per affidare i lavori e stipulare il contratto con l'impresa che effettuerà la demolizione e 24 mesi per la conclusione degli interventi di demolizione. È stato inoltre fissato un criterio di priorità in funzione delle volumetrie e dell'area di intervento. In questo quadro ci sono tre fasce: abusi superiori a 450 metri cubi; tra 250 e 450 metri cubi e inferiori ai 250 metri cubi. Dei sette individuati da Latina tre ricadono nella prima fascia, uno nella seconda e tre nell'ultima. A Fondi un solo immobile ha una volumetria superiore a 450 metri cubi mentre gli altri sono al di sotto dei 100. Nel resto della provincia nessuna amministrazione ha fatto richiesta per accedere ai contributi e questo nonostante spesso gli enti locali non sono in grado di procedere con le demolizioni proprio per i costi eccessivi che comportano.

