ROCCAGORGA

Nuovo blitz dei carabinieri forestali della stazione di Priverno coordinati dal maresciallo maggiore Marco Maggi che hanno sequestrato un manufatto abusiva e l'intera area su cui è stato edificato nel comune di Roccagorga. Questa volta ad incappare nei controlli dei militari è stata l'Azienda faunistica di Roccagorga che si è vista sequestrare il terreno e il manufatto ritenuto abusivo in località Casaine (Pozzo nuovo Arco), all'interno di un polmone di verde protetto da vincolo paesaggistico. Si tratta di un immobile di proprietà del Comune ma dato in affidamento già da qualche anno all'Azienda faunistica venatoria locale, il cui presidente è stato denunciato per lavori edilizi senza autorizzazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in violazione del decreto legislativo 152/2006.

In sostanza i carabinieri forestali del colonnello Giuseppe Persi, comandante provinciale, hanno accertato la presenza di lavori edili in corso sul fabbricato nonché la realizzazione di piazzali esterni in cemento armato senza alcuna autorizzazione.

Nancy Piccaro, sindaca di Roccagorga è intervenuta sulla situazione che ha coinvolto una struttura pubblica e l'Azienda faunistica, in particolare il presidente che dovrà ora dare conto delle opere eseguite abusivamente. «Si tratta - spiega - di una manufatto comunale assegnato qualche anno fa all'Azienda faunistica di Roccagorga che nei buoni propositi ne doveva fare, e ne stava facendo, un punto di riferimento per la collettività locale dedita alle passeggiate in montagna». Aggiunge: «Si tratta sicuramente di piccole opere di ripulitura del sito eseguite su di una struttura abbandonata che necessitava di alcuni interventi per poter essere utilizzata, un intervento di poco conto». Auspica infine che i dirigenti dell'Azienda faunistica «si impegnino per ottenere tutti i permessi necessari affinché le opere vengano sanate al più presto e il sito venga messo a disposizione della collettività». Il rischio è che, se non sussistono i presupposti per la sanatoria il Comune sia costretto ad abbattere le opere illegittimamente realizzate.

Sandro Paglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Giovedì 17 Giugno 2021, 05:02