I CONTIL'AQUILA Se sarà un bilancio di «tagli alla romana», cioè tanti e indiscriminati, come dice l'opposizione, oppure un bilancio «di transizione», cioè in attesa di essere ristorato dai fondi statali, come dice il centrodestra, lo si vedrà nei prossimi mesi. Per ora il documento su cui in consiglio si è discusso ieri fino a notte divide profondamente i due schieramenti, sebbene non vi siano state, nella sessione più corta e veloce della storia recente, fibrillazioni di un qualche rilievo. Il taglio è di 49 milioni, frutto del deficit di entrate tributarie causato dal Covid-19 e degli esborsi della pandemia stessa. Il centrosinistra denuncia i danni che riguardano moltissimi settori: -12,5 milioni per il sociale, «che inciderà sugli interventi per la disabilità»; -8 milioni per Università e sistema del diritto allo studio, trasporti e assistenza scolastica; -8 milioni al trasporto pubblico; -2,3 milioni all'agricoltura; -750 mila euro per la Protezione civile; - 15 milioni per tutti gli altri settori, dallo sport al sostegno per le imprese. Sul capitolo sanità, invece, il centrosinistra denuncia l'arrivo di più fondi per il Covid (108 nel perimetro e 32 nel fondo sanitario) al cospetto di Asl in deficit per 44 milioni e l'assenza della programmazione. Il bilancio è stato viziato dal tentativo, formulato attraverso l'articolo 6, poi stralciato, di coprire alcune spese con entrate incerte, ma Febbo ha smentito: «Lo abbiamo cancellato quando ci è stato assicurato l'arrivo di 10 milioni dal governo». In sostanza, come hanno detto Silvio Paolucci, Pierpaolo Pietrucci, Americo Di Benedetto, Sandro Mariani, Dino Pepe, Antonio Blasioli e Marianna Scoccia, un bilancio «di tagli e sveltine». Di tutt'altro parere, ovviamente, il centrodestra. Mauro Febbo, ex assessore e oggi capogruppo di Forza Italia, ha parlato di «mistificazione della realtà»: «I tagli sono veri, ma dovuti alla particolare situazione, che non è responsabilità di nessuno. Abbiamo 68 milioni di mancati trasferimenti su 108 anticipati per il Covid. Il governo di centrosinistra non effettua trasferimenti sul contributo perequativo, previsto dalla Costituzione: altri 32 milioni di euro in meno. La manovra che abbiamo fatto ha cercato di eliminare tutte le spese superflue, poi faremo una variazione. Quando ci saranno i ristori dal governo i capitoli di spesa saranno coperti. Il centrosinistra fa tanto baccano, ma non risponde alla domanda: il governo ci darà i fondi?».S. Das.