Saverio OcchiutoE' il 9 febbraio quando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (foto) varca la soglia dell'Università di Teramo per l'inaugurazione dell'anno accademico. Quelle che il capo dello Stato rivolge ai giovani e al personale docente sono parole di speranza e di incoraggiamento, anche se in Italia, solo pochi giorni prima (era il 29 gennaio) arrivava la prima avvisaglia della grande minaccia: due turisti cinesi in vacanza nella capitale venivano ricoverati allo Spallanzani di Roma per Covid. Il 21 febbraio quello che si temeva diventa una certezza con il primo focolaio di coronavirus scoppiato a Codogno, in Lombardia. L'Abruzzo inizia a tremare e meno di una settimana dopo, il 27 febbraio, si registra il primo caso di coronavirus nella regione. Si tratta di un bancario lombardo in vacanza a Roseto che verrà ricoverato all'ospedale di Teramo con la diagnosi di aver contratto il virus. L'8 marzo in Abruzzo si contano 17 casi di contagio, la conferma che la pandemia è arrivata anche qui. Per chi rientra dalle zone rosse viene ordinata la quarantena. Scattano i controlli all'aeroporto e nelle stazioni. Da quel momento, anche se i dati sul contagio sono ancora sotto controllo rispetto a quel che accade nel Nord Italia, l'Abruzzo inizia a fare i conti con la pandemia. Il durissimo lockdown scattato su tutto il territorio nazionale porta a una serrata senza precedenti: chiusura totale dei locali pubblici, delle scuole, delle università, di tutte le attività economiche non essenziali e di quelle legate all'intrattenimento e allo sport. Resta solo il divano di casa e l'attività motoria all'aperto per sgranchirsi le gambe, ma solo entro 400 metri dalla propria abitazione. Chi ha un animale domestico in casa, si salva con il cane da portare fuori per la pipì. Il 6 aprile la Regione istituisce l'Unità di crisi affidata al controllo della Protezione civile. Il 10 aprile fa il giro del web e di tutti i media del mondo il video del ragazzo inseguito sulla spiaggia di Pescara da un carabiniere, dopo aver violato il lockdown. Correva in tuta e scarpette sportive sulla battigia.