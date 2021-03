13 Marzo 2021

La raccolta differenziata porta a porta a Latina Scalo e nei borghi Piave, Faiti e San Michele partirà regolarmente lunedì mattina, anche se il Comune, come il resto del Lazio, dovesse entrare in zona rossa. La rassicurazione viene dal Comune di Latina, la cui giunta ha ieri pomeriggio approvato i nuovi documenti relativi al rapporto con l'Azienda per i beni comuni (Abc) per l'avvio del porta a porta, con il nuovo canone di servizio che passerà da circa 13 milioni di euro a quasi 16 milioni, mentre in contemporanea il Cda di Abc ha approvato ieri il Bilancio di previsione 2021. Documenti, quelli varati in piazza del Popolo, che nei prossimi giorni dovranno essere ratificati dal Consiglio comunale, competente per materia. In particolare, la giunta ha approvato il nuovo contratto di servizio, l'allegato A al contratto, che è il disciplinare tecnico dei servizi, ovvero il capitolato; l'allegato al disciplinare tecnico, ovvero il documento in cui sono definite aree e vie del territorio comunale con frequenze di ritiro e di altri servizi come lo spiazzamento; l'allegato B, che è la definizione degli standard tecnici e gli indicatori di performance e le penali; gli allegati C e D, che sono quelli relativi alla crescita del canone di servizio e alla sua indicizzazione.

«La crescita del canone di servizio - spiega l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini - è legato alla crescita dei costi del nuovo servizio porta a porta, in particolare per la manodopera, ma non sono previsti aumenti del Piano economico e finanziario, né, quindi, delle bollette. A 16 milioni di euro ci si arriverà gradualmente, nell'arco di 24 mesi, mano a mano che si espanderà il servizio. In questo tempo, diminuiranno i conferimenti dell'indifferenziato a Rida Ambiente e quindi i relativi costi, e aumenteranno da un lato la base imponibile, con nuove utenze che saranno registrate, e gli introiti della vendita delle frazioni differenziate». Bellini inoltre, rassicura sul fatto che «lunedì mattina il servizio porta a porta partirà regolarmente come da cronoprogramma, anche se Latina come il Lazio dovesse entrare in zona rossa». L'assessore lancia «un augurio, che faccio a tutti noi, per migliorarsi, per uscire dalla visione strettamente personale: poter dare a chi verrà un territorio migliore di quello che abbiamo ricevuto. Sono certo che per poter realizzare questo semplice auspicio la strada passi anche da qui, così come già accaduto in moltissimi altri territori: una raccolta porta a porta puntuale ed efficace per innalzare quanto prima la percentuale di differenziazione del rifiuto. Lo facciamo per noi, per le nostre tasche, per la qualità della nostra vita ma anche per chi verrà».

Andrea Apruzzese

