Venerdì 17 Settembre 2021, 05:03

VERSO IL VOTO

Soluzioni diverse per efficentarla, ma una constatazione unica: l'Azienda per i beni comuni di Latina ormai esiste, e non si può prescindere da essa per la gestione dei rifiuti.

CONFRONTO

È quanto emerge da uno dei primi confronti tra i candidati sindaco di Latina, organizzato dall'Ugl Latina Psa Partecipate servizi ambientali, sul tema di Abc. Il sindaco uscente, Damiano Coletta (Lbc e Pd) ha difeso la creazione di Abc, puntando ora a «diventare in un paio di anni il primo Comune del Lazio per la differenziata e alla tariffa puntuale. Per gli impianti, dobbiamo dotarci di due strutture, geocentriche, pubbliche, e deve essere l'ato a progettarli». Secondo Vincenzo Zaccheo (Centrodestra) «Abc va trasformata in una multiservizi, assorbendo anche derattizzazione, disinfestazione, manutenzione del verde, ma è inopportuno parlare di Abc senza la chiusura del ciclo: occorre un'impiantistica per i rifiuti indifferenziati, per i quali oggi si spendono 8 milioni di euro all'anno, da concordare in sede Ato». Per Nicoletta Zuliani, «va ricostruito un anello di congiunzione tra lavoratori e cittadini, che oggi manca; in futuro, può diventare una multiservizi in particolare per la manutenzione del verde, e anche per piccola manutenzione, da affidare a operai del Comune». «Abc non ha un impianto e deve appaltare a società private la gestione dei rifiuti, con maggiori oneri per i contribuenti», ha ricordato Andrea Ambrosetti (Pci), che concorda con la necessità di «trasformare Abc in una multiservizi». Secondo Sergio Sciaudone (Solidarietà sociale), «è un'azienda fondamentale per la città e ha un ruolo che non si può toccare; ma dovrebbe essere più slegata dalla politica. Per occuparsi di altri servizi, dovrebbe però prima portare un piano industriale credibile e serio, ma non imposto dalla politica». Gianluca Bono (M5S) ha ricordato che «Abc nasce dal fallimento di Latina Ambiente, i cui debiti nascevano da lontano e la cui entità non è ancora nota. Abc però ora va tutelata ma anche efficientata puntando sulla qualificazione del personale e l'ampliamento del parco mezzi»; inoltre, «occorre sfruttare i fondi del Pnrr per realizzare l'impiantistica». Secondo Antonio Bottoni, «è stata questa amministrazione a volere il fallimento di Latina Ambiente, una somma enorme che ricadrà sulle spalle dei cittadini, quando sarebbe stato sufficiente non riconoscere il ruolo esattoriale di Latina Ambiente. Abc va modernizzata e efficientata, anche diventando multiservizi, ma occorre a monte diminuire la produzione di rifiuto». Giuseppe Antonio Mancino suggerisce piuttosto che «il Comune acquisisca siti dismessi dove installare gli impianti». Annalisa Muzio (Fare Latina e Ple) «si alla multiservizi, possibilità prevista nello statuto di Abc, ma occorre anche una sensibilizzazione sulla cultura del rifiuto, ed è necessario aumentare l'efficienza del servizio».

CAMBIAMO

Ieri è stata presentata anche la lista Cambiamo, a supporto della candidatura di Vincenzo Zaccheo. Organizzata dalla senatrice Marinella Pacifico, composta da 32 candidati equamente divisi per genere, vede molti esponenti della società civile e professionisti (incluse anche le tre figlie della senatrice). Secondo il senatore Gaetano Quagliariello, «va apprezzata la tenacia con cui Marinella ha costituito la lista. Le figlie? È un contributo di competenze, e poi chiunque conosca di politica sa che questo è molto genuino».

