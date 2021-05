25 Maggio 2021

RIFIUTI

Un utile di 53mila euro, inferiore a quello del 2019, ma alcuni avvisi dei revisori dei conti da non sottovalutare su mancate nomine di organi previsti dallo statuto e su alcune procedure contabili. Ecco il bilancio di esercizio 2020 dell'Azienda dei beni comuni di Latina, che gestisce il servizio di raccolta e conferimento rifiuti nel capoluogo pontino. Il documento andrà oggi all'esame della commissione bilancio e poi in Consiglio comunale per l'approvazione definitiva da parte dell'organo competente per statuto alla valutazione dei conti aziendali. Conti che si chiudono ancora una volta in positivo, con un utile netto di 53.579 euro contro quello del 2019 che era pari a 116.058 euro: la stima per il 2021 - presente nel bilancio di previsione - è invece di 42.233 euro.

Relativamente alla destinazione dell'utile, il Cda dell'azienda propone di destinare 37.505 euro alla costituzione del fondo di dotazione impianti in base allo statuto, e 16.074 euro all'organizzazione, diretta o indiretta, tramite collaborazione con gli istituti scolastici, di corsi di alfabetizzazione ecologica. Ampi i passaggi dedicati all'avvio del porta a porta, avvenuto il 15 marzo per le prime quattro aree cittadine e il fatto che «coprirà l'intero territorio comunale entro il secondo semestre del 2022». Diverse sono poi le criticità indicate dal collegio dei revisori dei conti: «mancata nomina del comitato di sorveglianza, espressamente indicato dallo statuto; mancato aggiornamento annuale del piano industriale partecipato; tardiva approvazione del bilancio di previsione rispetto ai termini dettati dallo statuto. Sono stati sensibilizzati sul punto il Cda e il direttore generale, che si sono fatti carico di porre in essere tutte le azioni necessarie; il collegio vigilerà in tal senso».

GLI AFFIDAMENTI

I revisori si sono poi soffermati anche sugli affidamenti diretti (citati diverse volte dall'opposizione in Consiglio comunale), osservando come «le procedure in corso, analizzate fino a oggi, sono state correttamente eseguite, mentre risultano in fase di sistemazione alcuni affidamenti relativi ai periodo precedenti il nostro insediamento». Infine, le «carenze riferite a procedure contabili, che hanno generato imprecise registrazioni di fatti di gestione e tradiva fatturazione dei ricavi maturati, criticità che non hanno inciso sulla veridicità dei dati di bilancio ma, se reiterate, possono avere ripercussioni sull'equilibrio economico finanziario dell'azienda».

Andrea Apruzzese

