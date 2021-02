A Sabaudia è praticamente di casa, perché sul Lago le nazionali di canottaggio fanno tappa fissa. Per la terza volta è stato eletto presidente della Federazione e per lui, Giuseppe Abbagnale, un mito vivente dello sport del remo. A lui - e al consigliere federale rieletto, Michelangelo Crispo - sono arrivate le congratulazioni del sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi. «Esprimo le più vive congratulazioni al presidente Giuseppe Abbagnale per la sua rielezione in seno alla Federazione Italiana Canottaggio. L'ampio consenso ricevuto conferma l'impegno e la dedizione con cui ha portato a termine i primi due mandati, oltreché la grande attività intrapresa per la promozione, il sostegno e la valorizzazione del canottaggio italiano, dei gruppi sportivi e degli atleti, che in ogni occasione non mancano di regalare alla nostra nazione traguardi importanti. I miei complimenti vanno altresì a Michelangelo Crispi, anche lui rieletto nel consiglio federale della FIC. La loro conferma è un segno importante per la nostra città e suggella l'ambizioso cammino intrapreso per l'affermazione di Sabaudia quale campo di gara internazionale».

