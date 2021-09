Domenica 19 Settembre 2021, 05:01

I CONTROLLI

Ancora una stretta della Polizia di Stato nelle zone della cosiddetta movida. Nel corso della serata di venerdì gli agenti della squadra volante della Questura, coadiuvati da due equipaggi del reparto prevenzione crimine Lazio, hanno effettuato una serie di controlli straordinari, mirati alle zone di divertimento - a volte sfrenato - ma anche alla prevenzione e repressione di crimini in generale.

Nel corso dell'operazione ad alto impatto, nel solo capoluogo, sono state identificate oltre 100 persone e controllati più di 50 veicoli, passando dai luoghi nei quali normalmente si ritrovano i giovani alle periferie.

Tra le sanzioni da segnalare quella a un giovane conducente di minicar. Come nelle scorse settimane, l'attività si è concentrata su chi è alla guida di questi veicoli senza preoccuparsi troppo delle regole. In particolare, nel capoluogo, un conducente - minore - è stato autore di una duplice violazione: trasportava 2 passeggeri mentre il codice prevede la possibilità di uno solo (con conducente maggiorenne) e inoltre aveva il volume dell'autoradio talmente alto da pregiudicare l'ascolto di eventuali segnalazioni sonore. Sono scattate le multe previste. Nel corso dello stesso servizio un'autovettura è stata posta sotto sequestro perché priva di copertura assicurativa. Ulteriori sanzioni sono state elevate per infrazioni di minore entità.

FOGLI DI VIA

Non sono mancati inoltre risultati dal punto di vista della prevenzione e repressione, come rende noto la Questura in un comunicato. Un ragazzo già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato per aver violato il foglio di via obbligatorio dal comune di Latina, irrogatogli nel 2019 dal Questore e valido per la durata tre anni. A Terracina, invece, un napoletano di 36 anni, già noto per reati contro il patrimonio, è stato denunciato perché trovato in possesso di oggetti atti allo scasso. Lo stesso è stato poi allontanato dal comune con foglio di via obbligatorio.

L'attività è proseguita anche nel fine settimana e domani ci sarà sicuramente un bilancio più completo dei risultati ottenuti nel corso dell'operazione ad alto impatto che ha accompagnato i week estivi su tutto il territorio della provincia.

