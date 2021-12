Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:02

Una fine e un inizio dell'anno diversi da solito. Sono vietati, a causa dell'alzamento della curva dei contagi Covid, eventi in piazza, ma Latina non si ferma e si è organizzata con alcuni appuntamenti, a numero chiuso e seguendo le normative anti contagio, per non lasciare soli i cittadini. Un modo originale e divertente per passare la notte dell'ultimo dell'anno è ancora una volta quello dello spettacolo a teatro, ormai diventato una tradizione anche per il Teatro Moderno di Latina che quest'anno propone la divertente commedia Morta la Zia la Casa è Mia. Dopo la morte dell'anziana zia Olga, i quattro nipoti si riuniscono per organizzare il funerale e spartirsi il suo patrimonio. Tra equivoci, vecchi rancori, conflitti famigliari mai risolti, i protagonisti impareranno come la morte può essere salvifica e come davanti al denaro si scoprono tratti nascosti anche in chi pensiamo di conoscere bene. Sul palco, per festeggiare l'arrivo del 2022, ci saranno Valeria Monetti, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Jacopo Pelliccia che porteranno in scena un testo di Gianni Quinto per la regia di Marco Simeoli. Lo spettacolo inizierà alle 22, allo scoccare della mezzanotte tutto si fermerà per lo scambio degli auguri (a distanza) e ogni spettatore riceverà una sorpresa. Per partecipare sarà obbligatorio esibire il super green pass e indossare la mascherina Ffp2.

Domani invece spazio alla musica. Alle 18, presso i giardini del Palazzo Comunale, nell'ambito della manifestazione Natale a Latina, si terrà il concerto di Andrea Casta, il violinista Jedi. L'evento, promosso dall'amministrazione, con la direzione artistica e l'organizzazione di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, vedrà protagonista il musicista, che suonerà con il suo caratteristico archetto luminoso che evoca la spada laser di Star Wars. L'ingresso gratuito su prenotazione: www.Comune.Latina.It. Sempre nel capoluogo, ancora al teatro Moderno, si esibirà per la prima volta la neonata Orchestra Sinfonica di Latina, che è formata da soli musicisti latinensi di grande talento, un vero e proprio fiore all'occhiello per il territorio. Il Concerto di Capodanno è organizzato dall'Associazione I Giovani Filarmonici Pontini in collaborazione con l'Associazione Luogo Arte Accademia Musicale e vede il patrocinio del Comune. Il programma dell'esibizione prevede un vasto repertorio dai valzer alle celebri arie tratte dalle opere più famose, da Strauss a ajkovskij, passando per Verdi, Puccini e Offenbach. I giovani musicisti saranno diretti dal maestro Nicola Marasco. A presentare l'esibizione la giornalista pontina Dina Tomezzoli. L'appuntamento è per le 19, per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 3272918739.

Francesca Balestrieri

