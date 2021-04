15 Aprile 2021

SABAUDIA IN LUTTO

Chi li amava è convinto che ora saranno, di nuovo, eternamente, insieme. Uniti anche nel loro ultimo viaggio. Una storia triste che ha dell'incredibile. Damiano Carbonelli è scomparso a meno di una settimana di distanza dalla morte dell'amatissima moglie Liliana. Una coppia unita da un legame profondissimo spezzato solo da questo triste destino. Il suo nome è stato per anni legato allo storico caseificio che sorgeva all'ingresso della città di Sabaudia. Era giunto nell'agro pontino dalla provincia di Napoli per avviare questa attività imprenditoriale negli anni '60 e, assieme a sua moglie, aveva costruito una realtà che ha dato lavoro per anni a molti sabaudiani ma anche a persone dei comuni limitrofi. Dopo la chiusura del caseificio la famiglia Carbonelli ha avviato un'altra attività gestendo un celebre stabilimento balneare sul lungomare di Sabaudia. Triste l'epilogo della loro lunga vita insieme. Meno di una settimana fa la scomparsa della signora Liliana. Martedì la morte anche di Damiano. «Con la scomparsa di Damiano Carbonelli, vola via un altro pezzo di storia e del tessuto imprenditoriale della città di Sabaudia. Una notizia che colpisce il cuore della nostra comunità che, solo pochi giorni fa, aveva appreso con profonda tristezza la tragica morte della moglie, Liliana Grassi scrive il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi - A nome mio e di tutta l'Amministrazione comunale esprimo il più profondo cordoglio e mi stringo ancor più attorno alla sua famiglia alla quale va tutta la nostra vicinanza». «Il sorriso e la gentilezza, la competenza e la lungimiranza, uniti ad una indubbia classe, lo hanno reso un uomo straordinario ricorda la figlia Patrizia - Un padre affettuoso ed un marito allegro che abbiamo avuto il privilegio di stringere a noi per anni bellissimi. Indimenticabili le camicie cifrate e le bretelle sempre diverse che lo distinguevano. Si è risparmiato il dolore di vedere la sua adorata donna andare via qualche giorno prima di lui. Vogliamo pensare che si sono immediatamente ricongiunti e, sornioni, ci guardano con grandissimo amore».

«Qualsiasi cosa che mi succedeva voi c'eravate lì a difendermi, ad abbracciarmi li ricorda il nipote - Mentre ero a scuola bastava sentire un tuo fischio da lontano per capire che tu e nonna foste venuti a prendermi con la tua berlina e con le tue cassette di canzoni napoletane che ogni volta cantavamo insieme e nonna sbagliava sempre il testo arrabbiandosi e dando la colpa a te. Mi avete insegnato quello che i libri di scuola non possono: a vivere, ad essere buono e soprattutto paziente. Voi siete stati per me non solo dei nonni ma anche padre e madre, amico e amica, fratello e sorella».

