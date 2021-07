Giovedì 29 Luglio 2021, 05:01

Mentre giugno, con la sua lenta discesa della curva, sembrava offrire l'illusione di un'estate libera dal Covid, il mese di luglio ha fatto invertire rapidamente la rotta senza concedere respiro e tregua alla provincia. Così, mentre si affollano gli stabilimenti balneari e si parte per le vacanze, i contagi aumentano in modo esponenziale su tutto il territorio. E la situazione è ben evidente dall'analisi dei dati settimanali. Il mese era partito con soli 19 contagi accertati nella settimana compresa tra il 30 giugno e il 6 luglio. Sette giorni dopo il quadro, ancora stabile, ne faceva contare 25, ma è dalla metà del mese che la situazione è radicalmente cambiata. Da 25 contagi si è passati a 148 tra il 14 e il 20 luglio, mentre nell'ultima settimana presa in esame, quella compresa tra il 21 e il 27, i positivi sono schizzati a quota 339, con due impennate di oltre 80 contagi senza contare i 95 di ieri. Quasi 18 volte di più nel giro di appena quattro settimane. A crescere, anche se in maniera più contenuta, sono a ben guardare anche i ricoveri, passati dai quattro della prima settimana di luglio ai 23 complessivi degli ultimi sette giorni. Dunque, quintuplicati. La buona notizia arriva solo sul fronte dei decessi: nessuno in sette giorni. Mentre i guariti sono stati 113 e le dosi di vaccino somministrate dal 21 al 27 luglio sono state 33.898 La.Pe.

