Domenica 19 Settembre 2021, 05:01

A distanza di settimane il virus è tornato a mietere vittime in provincia di Latina: ha ucciso il 71enne lenolese Giovanni Macaro, storico medico del paese collinare, in pensione da pochi anni ma comunque in grado di rappresentare fino all'ultimo un punto di riferimento per i suoi assistiti. È venuto a mancare martedì in un letto del reparto Covid dell'ospedale Umberto I di Roma, con le esequie tenutesi venerdì in forma privata presso la cappella del cimitero comunale. Una figura conosciuta e apprezzata a 360 gradi, quella dell'ex camice bianco. Anche nelle vesti di politico: tra il 2003 e il 2008, in qualità di vicesindaco, fece parte dell'amministrazione locale guidata dall'altrettanto compianto Gianni De Filippis. «Veramente una grande perdita» le parole del sindaco Fernando Magnafico, che con Macaro oltre ad aver condiviso gomito a gomito quell'esperienza amministrativa poteva vantare una consolidata amicizia. «Ha partecipato attivamente alla vita sociale di questa comunità, anche come vicepresidente del comitato per i festeggiamenti della Madonna del Colle. Era una persona importantissima ed amata da tutti. Per lui la professione medica non era un lavoro, ma una vera e propria missione». Intanto in paese resta alta l'attenzione per il focolaio scoppiato nei giorni scorsi all'interno della casa di riposo Miracolle, che ha portato a contare decine di contagi tra anziani e personale. La situazione, costantemente monitorata dall'Asl, sembra avviarsi verso una progressiva normalizzazione. Tutti i soggetti risultati positivi al Covid godono di buona salute, e non si sono ripresentati sintomi. Non solo: l'ultimo giro di tamponi molecolari ha certificato la negatività di 5 anziani e 4 operatrici, spiegano i vertici della struttura.

M.M.

