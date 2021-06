I NUOVI CAVALIERI

«Non dobbiamo dimenticare il prezzo pagato in questa provincia: 709 morti a causa del Covid». Così ieri il dottor Antonio Sabatucci, a margine della cerimonia che lo ha visto protagonista insieme alla professoressa Miriam Lichtner della festa delle Repubblica celebrata a Latina. Entrambi hanno ricevuto la pergamena, per mano del prefetto Maurizio Falco, dell'onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica assegnata dal presidente Sergio Mattarella. Due medici in prima linea nella gestione della pandemia.

I NUMERI

Sabatucci, responsabile del dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina, ha snocciolato i numeri dell'emergenza sanitaria con ferma lucidità, nonostante l'emozione per l'ambita onorificenza. I numeri sono stati molto importanti. Il tracciamento dei contagi ha detto ha riguardato 100.800 persone. Una mole di lavoro davvero rilevante. Inizialmente, non tutti erano disponibili a sottoporsi ai tamponi. Siamo dovuti ricorrere al trattamento obbligatorio, coinvolgendo i sindaci per le relative ordinanze e le forze dell'ordine per eseguirle. Abbiamo avuto 32.400 casi di positività dall'inizio della pandemia. Abbiamo dovuto prendere decisioni e anche eseguirle, con il coordinamento del tavolo prefettizio che ha avuto un ruolo fondamentale anche nei rapporti con la Regione Lazio. In questa provincia abbiamo fatto tre zone rosse: Fondi, Roccagorga e Bella Farnia nel comune di Sabaudia.

IL LAVORO

Il servizio di Prevenzione ha avuto e avrà ancora un ruolo chiave nella gestione delle malattie infettive. Finalmente anche il Ministro se ne è accorto ha commentato il dottor Sabatucci -. Finalmente il ruolo che dobbiamo svolgere è stato inserito in qualche decreto in maniera più puntuale e precisa. Sabatucci ha ricordato la chiusura di enti, uffici giudiziari, industrie, attività produttive e commerciali, ma anche il monitoraggio molto attento svolto nelle Rsa, nelle comunità alloggio e comunità religiose. Pensate al numero dei tamponi, a quanti li hanno effettuati e a quanti li hanno processati. Al personale che ha gestito i ricoveri ospedalieri. Numeri su numeri, un oceano di persone coinvolte. E soprattutto il dottor Sabatucci ha citato il numero dei decessi: 709, un prezzo altissimo. Un dato pesante per l'intera provincia e soprattutto ha sottolineato - per quei comuni che hanno avuto un rapporto più elevato in base alla popolazione: Roccagorga, Cori, Itri e Terracina. Ora puntiamo molto nella vaccinazione ma non dobbiamo smantellare quello che abbiamo realizzato, ha concluso.

IL FUTURO

Anche la professoressa Lichtner, primario dell'ospedale Goretti di Latina, ha espresso il convincimento che sarebbe un errore imperdonabile smantellare quello che è stato costruito. E' un momento molto delicato ha detto poco dopo essere stata insignita del titolo di cavaliere della Repubblica - Possiamo riprendere una vita normale, sempre nel rispetto delle varie indicazioni che si modificano momento su momento, ma non dobbiamo dimenticare quello che è successo lo scorso anno. Non dobbiamo smantellare quello che è stato costruito, la rete sanitaria, territoriale, ospedaliera e non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo vissuto. Perché ci ha dato la forza per andare avanti ma anche capire quelle che erano le carenze. E la carenza più evidente per la professoressa Lichtner è stata quella del personale sanitario: Molti medici, a causa dell'emergenza, sono entrati finalmente nella sanità. Ecco, io dico che non li dobbiamo mandare a casa ma li dobbiamo utilizzare anche nel prossimo futuro. Le malattie infettive ha concluso la primaria - generano stigma e quindi sono difficili da gestire nella popolazione e per questo dobbiamo continuare a lavorare nella prevenzione. Per questo dico che non possiamo smantellare la rete creata.

