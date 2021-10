Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:02

1) Le colonne di Santa Maria. L'atrio tra la casa parrocchiale e la chiesa cattedrale, giocavo lì a calcetto da ragazzo. Ho incontrato alle colonne tanti giovani che oggi sono diventati espressione della cultura setina. Non li cito per non fare torto a nessuno.

2) Sono vaccinato con doppia dose e quindi ho il green pass. Credo fermamente nel vaccino e nello strumento del certificato verde. Solo così possiamo uscire dalla pandemia.

3) Mi piace la serie Dr House. Per come viene raccontato il protagonista, risulta sempre che possegga quel quid in più oltre le convenzioni. Lo trovo affascinante.

4) No, non credo che il rischio sia concreto. Ritengo che vadano sciolte tutte le organizzazioni che hanno alla base la violenza, senza distinguere un nome o un altro.

5) Pane secco, tagliato finissimo, ovviamente fagioli cotti lentamente e rosmarino. La zuppa di pane e fagioli va accompagnata con cipolletta fresca e olive, o in alternativa con i peperoni.

6) Enrico Berlinguer

7) Adesso mi limito a camminare 400 metri in tre minuti. Diciamo che in passato ho praticato un po' tutti gli sport non eccellendo in alcuno.

8) Sarei d'accordo, purché si andassero a toccare esclusivamente immobili con valore altissimo e attualmente con rendita bassa. Nuove rendite catastali portano all'aumento dell'Imu e in caso di vendita aumenta la spesa per l'imposta di registro. In questo momento non possiamo colpire le famiglie.

9) La bazzoffia è una minestra di verdure di stagione e legumi, una specie di minestrone, e pane di Sezze. Anche in questo caso il pane va tagliato a fette sottili. E' un altro piatto tipico della nostra tradizione.

10) Sono tifosissimo dell'Inter e quindi spero che vinca lo scudetto.

11) Parliamo di due comicità diverse che io metterei sullo stesso piano. Due grandi.

12) Non mi dispiacerebbe nel prossimo futuro vedere l'attuale presidente del Consiglio dei Ministri al Quirinale. E' competente e soprattutto equilibrato, doti essenziali per la Presidenza della Repubblica.

13) Da tempo non leggo romanzi. Negli ultimi anni sono più attratto da libri che parlano di politica. Ultimamente non mi dispiace Marco Travaglio, va sempre dritto al punto.

14) Schindler's list, recentemente rivisto in tivvù. Un gran film tratto da una storia vera.

15) A Roma Roberto Gualtieri, a Sezze Sergio Di Raimo. E aggiungo: a Latina Damiano Coletta.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA