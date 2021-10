Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:02

1) La zona intorno a San Pietro, dove ho trascorso la mia infanzia, dove abitava mia nonna abitava. Quando ci passo mi tornano in mente tanti bei ricordi. Ovviamente sono legato anche ad altre zone di Sezze.

2) Ho fatto la doppia dose di vaccino e sono dotato di green pass. Non sono uomo di scienza e quindi mi sono affidato e mi affido a chi lo è.

3) Vedo poco la televisione. Non seguo talk show, se non in occasioni particolari. Mi piace Gotham, serie che seguo su Netflix.

4) Non credo che in Italia si rischi il ritorno del fascismo come forma di partito del Ventennio, ma il problema è culturale. Una cultura razzista, qualunquista e omofoba che rischia di espandersi. In quanto a Forza Nuova, bisogna fare quello che dice la Costituzione. Se diventerò sindaco di Sezze per il prossimo 25 Aprile, oltre alle consuete iniziative, organizzeremo eventi importanti per ricordare il valore della Liberazione e delle libertà.

5) Fagioli scuri cotti lentamente con l'aggiunta di odori (a me non piacciono, soprattutto il finocchietto) e pane raffermo tagliato sottilissimo e privato di scorza. Una volta cotti i fagioli, che devono rimanere brodosi, si versano lentamente sul pane disposto in un contenitore.

6) Pietro Nenni, Giovanni Francesco Malagodi e Alcide De Gasperi. Tre visioni diverse, al pari importanti per me.

7) Assolutamente no. Ogni tanto mi prende la fissa che devono andare a correre, ma poi prevale la pigrizia. Io e lo sport insieme, proprio no. Da giovane giocavo un po' a calcio e andavo in palestra, ma poco.

8) Se si aumentano le tasse, ovviamente no. Diciamo che sono favorevole a una riforma del catasto a costo zero per le tasche dei contribuenti.

9) E' un piatto tipico a base di pane, carciofi, verdure varie. C'è chi ci mette anche l'uovo. Si prepara una minestra con le cose che si hanno in casa e poi si aggiunge al pane raffermo. Credo che ogni famiglia la prepari a proprio gusto, partendo da verdure e pane.

10) Ho due squadre nel cuore, anche se non seguo il calcio: sono interista, ma amo follemente il Genova. In quanto allo scudetto non so che dire, perché non so neanche chi è in testa alla classifica.

11) Diciamo ex aequo.

12) Bene. Perché no?

13) Veramente me ne piacciono tanti. Ne cito tre: John Ronald Reuel Tolkien, John Grisham, Joanne Rowling.

14) Il ragazzo che catturò il vento è l'ultimo film che ho visto su Netflix, mi è piaciuto tantissimo. E' tratto da una storia vera.

15) A Roma la vedo molto, molto combattuta. A Sezze vincerò io. Forse di poco, ma vincerò io.

