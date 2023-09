Teatro Palladium, grande cartellone per i 20 anni di collaborazione con l’Università Roma Tre

Grazie all'impegno dell'allora Rettore Guido Fabiani e del Direttore Generale Pasquale Basilicata, l'Università Roma Tre ha riaperto le porte del Teatro Palladium al pubblico dopo un accurato restauro, mirato a preservare e valorizzare la struttura originale. Inizialmente, la gestione ha coinvolto la collaborazione esterna della Fondazione Romaeuropa per i primi 10 anni. Successivamente, a partire dal 2014, il Teatro Palladium è stato gestito direttamente da Roma Tre, prima attraverso un comitato scientifico di docenti presieduto da Francesca Cantù, e successivamente, dal 2016, tramite l'istituzione della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, diretta da Luca Aversano.



La festa di celebrazione

Le celebrazioni del ventennale inizieranno con una festa speciale dedicata al legame tra il Teatro Palladium e il quartiere Garbatella. Evento organizzato in collaborazione con il Municipio VIII di Roma Capitale e previsto per il 14 ottobre, vedrà giovani artisti, associazioni culturali e professionisti affermati salire sul palco per condividere ricordi e testimonianze. Questa celebrazione simboleggia uno degli obiettivi fondamentali della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium: rafforzare il tessuto culturale e sociale del quartiere attraverso l'interazione tra la comunità accademica, le istituzioni e il territorio. Inoltre, la Fondazione promuove l'educazione artistica dei giovani, offrendo agli studenti di Roma Tre l'opportunità di sviluppare competenze nel campo dello spettacolo, della sua organizzazione e comunicazione.



Progetti e novità nell'arte teatrale, musicale e cinematografica

Nel campo teatrale, il Palladium darà continuità a progetti significativi come "Audience Revolution", che mira a formare il giovane pubblico in collaborazione con alcune delle compagnie teatrali più interessanti del panorama contemporaneo. Si rinnova per il secondo anno consecutivo l'appuntamento con "Overground - La scena del teatro emergente", una singolare esperienza di programmazione teatrale condivisa tra diverse realtà teatrali indipendenti in Italia. In ambito musicale ospiterà la Roma Tre Orchestra e la terza edizione del "Dams Music Festival", promuovendo l'interazione tra l'ambito della formazione musicale universitaria e il mondo delle istituzioni culturali e delle professioni musicali. Nel campo cinematografico, proseguirà la collaborazione con la "Festa del Cinema di Roma", che includerà cinque serate di importanti proiezioni di autori nazionali e internazionali. Inoltre presenterà tre progetti cinematografici: "Cinema Oltre – Palladium Film Festival", "Vite in musica" e "Movie to music", che offriranno dibattiti sul tema della filmografia, proiezioni di biopic sonori e premi per le opere audiovisive legate alla musica.



Danza e cultura artistica

La danza avrà un ruolo di rilievo grazie alla collaborazione con Orbita Spellbound - Centro Nazionale di Produzione della Danza, che porterà sul palco del Palladium alcune delle compagnie più famose e innovative a livello internazionale. Per quanto riguarda gli eventi culturali, una particolare attenzione sarà dedicata alle donne artiste. Oltre al consueto "Festival Le Compositrici", incentrato sulle musiciste nella storia, il Teatro proporrà "Callas Cantata", un progetto speciale finanziato dal Ministero della Cultura in occasione del centenario della nascita del celebre soprano Maria Callas.



Il cartellone e le anticipazioni

Come anticipazione della stagione, in collaborazione con la Fondazione Flavio Vespasiano, è previsto l'opera musicale "Magic Circles" il 6 ottobre, dedicata alla relazione tra creatività e disabilità. Questo evento coinvolge Fabrizio De Rossi Re, Vinicio Marchioni e Cesare Scarton nella sua realizzazione. L'intera stagione del ventennale del Teatro verrà presentata il 3 ottobre 2023 presso la sede del teatro, alla presenza del Rettore Massimiliano Fiorucci, che sottolinea l'importanza delle attività del Teatro Palladium nell'ambito culturale, non solo per Roma ma anche a livello nazionale e internazionale.

Per maggiori informazioni sulla programmazione è possibile visitare il sito teatropalladium.uniroma3.it/