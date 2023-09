Teatro Olimpico, stagione con grandi nomi e tanti ritorni

Un eccezionale cartellone, unico nel suo genere in tutta Italia, è il risultato del duro lavoro svolto dall'organizzazione e dalla direzione artistica di Lucia Bocca Montefoschi, una delle storiche fondatrici di questo teatro e che ha dedicato gran parte della sua vita a farlo crescere con cura e passione.



Una storia di salvataggio e cultura

La storia del Teatro Olimpico è un esempio di successo nella conservazione del patrimonio culturale. Un luogo, esistente fin dagli anni '30, che rischiava di scomparire dalla scena romana. Tuttavia, grazie agli sforzi della Presidente dell'Accademia Filarmonica Romana, Adriana Panni, e di numerosi cittadini, è stata avviata una campagna di raccolta fondi che ha portato alla sua salvaguardia nel 1980. Ciò ha trasformato il Teatro Olimpico in un luogo in cui artisti e spettatori possono condividere emozioni, cultura e creatività.



Un decennio di successi nella danza moderna

Il Teatro Olimpico ha svolto un ruolo fondamentale nell'introduzione e nella promozione della danza moderna a Roma e in Italia. Numerose compagnie ormai affezionate al teatro tornano regolarmente, creando un legame speciale con il pubblico. Quest'anno, riecco i Momix, che si esibiranno con uno spettacolo nuovo, ed atteso con grande entusiasmo dopo una pausa dovuta alla pandemia. Inoltre, il coreografo Daniel Ezralow farà il suo ritorno dopo alcuni anni di assenza, insieme agli STOMP, con cui l’Olimpico ha già collaborato. L'entusiasmo del pubblico per il teatro è evidente, segnando una vittoria dopo gli eventi degli ultimi anni a livello globale.



Cartellone variato e ricco di sorprese

La stagione del Teatro Olimpico per il 2023-2024 offre uno spettacolare cartellone che soddisferà una vasta gamma di gusti. Tra gli eventi in programma, si annovera il ritorno del "Rocky Horror Show" in occasione del 50esimo anniversario della compagnia. A dicembre, il celebre comico Maurizio Battista regalerà al pubblico lo spettacolo natalizio tradizionale. Le collaborazioni con altre compagnie teatrali sono anch'esse di notevole rilievo. Il Globe Theatre di Gigi Proietti presenterà spettacoli come "Sogno di una Notte di Mezza Estate" e "Il Mercante di Venezia" di Shakespeare, rivisitati per coinvolgere anche il pubblico giovane. Il Balletto di Roma proporrà una meravigliosa interpretazione de "Il Lago dei Cigni", dopo il tour in Cina e scegliendo proprio questo teatro per bagnare il ritorno in Italia. A dicembre, sempre con il Balletto di Roma, torna sul palco “Lo Schiaccianoci” mentre a gennaio l’atteso balletto “Cenerentola” della Roma City Ballet Company.



Un'offerta eclettica di spettacoli e artisti

La varietà di spettacoli in programma è davvero straordinaria. Il Teatro Olimpico accoglierà il circo contemporaneo con "TILT" a novembre e dedicherà una settimana ai leggendari Pink Floyd con il "Pink Floyd Legend Week". I più giovani non saranno delusi grazie a "Pippi Calzelunghe - Il Musical", mentre il fenomenale Angelo Pintus intratterrà il pubblico con il suo stile irriverente. Tra gli altri nomi di spicco che si esibiranno al Teatro Olimpico ci sono Sabina Guzzanti, Giorgio Tirabassi, Chiara Francini, Teo Mammucari, Marco Travaglio, Paolo Belli e molti altri.



Biglietti e abbonamenti accessibili

Per assistere a questi spettacoli straordinari, il Teatro Olimpico offre due opzioni: i biglietti ordinari per ogni singolo spettacolo e gli abbonamenti per cinque o sette spettacoli, che consentono al pubblico di scegliere liberamente tra una vasta selezione di show e senza alcun obbligo o preclusioni. L'obiettivo è rendere l'arte e lo spettacolo accessibili a tutti, con prezzi abbordabili per gli ingressi singoli o multipli.

Per maggiori informazioni sulla programmazione è possibile visitare il sito www.teatroolimpico.it/