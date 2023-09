Teatro Le Maschere, una stagione all'insegna delle fiabe e dell’educazione sociale

Il Teatro Le Maschere ha annunciato un affascinante cartellone per la stagione 2023-2024 che promette di portare il pubblico in un mondo di fiabe e storie che rappresentano la ricca tradizione culturale italiana. Sotto la guida di Carla Marchini, direttrice artistica del Teatro Le Maschere. L'attenzione sarà focalizzata sui miti che hanno contribuito a definire l'identità psicologica, sociale e culturale dei bambini di ieri, di oggi e di domani. L'obiettivo è coinvolgere i giovani spettatori in narrazioni coinvolgenti che li ispirino e li intrattengano.



“Le Streghe di Talia” e la Magia della Natura

La stagione inizia con una nuova produzione intitolata "Le Streghe di Talia". Questo spettacolo affronta temi come la magia, la natura, il superamento delle paure e la scoperta dell'identità personale. Promuove anche il valore dell'amore e dell'amicizia nella crescita dei bambini. Il cartellone continua con "Ritorno ad Oz", un adattamento del famoso romanzo di Baum. Uno spettacolo che celebra la potenza della fantasia e invita il pubblico a immergersi in un mondo incantato.



Spettacoli per le Festività

Come da tradizione, il Teatro Le Maschere offrirà show speciali per le festività, tra cui Natale, Epifania e Carnevale. "Un Racconto di Natale" è un adattamento della celebre intuizione di Dickens che sottolinea l'importanza dell'amicizia, dell'amore e della generosità. "Nana, la Befana" sarà un appuntamento atteso dai più piccoli durante le festività, mentre "Arlecchino e le Magiche Penne dell'Orco", ispirato a un racconto di Italo Calvino, sarà lo spettacolo di Carnevale.



Spazio anche ai Temi Sociali

La stagione del Teatro Le Maschere affronterà anche temi sociali importanti. "Nino il T-Rex" della compagnia Giù di Su per Giù metterà in scena il bullismo, mentre "Il Villaggio della Pulce" della compagnia Teatro alla Lettera affronterà il tema della mafia con sensibilità e grazia. Per i ragazzi della scuola secondaria, il Teatro proporrà una rappresentazione dell'epica "Odissea" e una nuova produzione intitolata "I Promessi Sposi". Quest'ultimo permetterà ai personaggi principali di rivivere la storia dai propri punti di vista, cercando di ricostruire l'intricata vicenda.



Grandi Classici dell'Infanzia

La stagione si concluderà con due produzioni della compagnia Nomen Omen che porteranno sul palco due grandi classici dell'infanzia: "Giacomino e il Fagiolo Magico" e "I Vestiti Nuovi dell'Imperatore". Le Maschere non è solo teatro dal vivo. Presenta anche "I Racconti di Talia", una serie di dieci episodi teatrali in video disponibili in esclusiva su RAIPLAY. Questo progetto web è destinato ai più piccoli e presenta favole tratte dalle raccolte di Calvino, Grimm, Andersen, scritte e adattate da Carla Marchini e narrate da Simona Marchini e Lorenzo Branchetti. L'Associazione Centro Culturale Talia, che gestisce la location culturale, ha instaurato uno sportello di consulenza didattica per gli insegnanti, fornendo supporto sia prima che dopo la visione degli spettacoli.



Direzione e organizzazione

«Da sempre cerchiamo di distinguerci – dichiara la Direttrice Artistica Carla Marchini - con un teatro che sappia emozionare, divertire ed educare i nostri giovanissimi spettatori attraverso una particolare cura della componente narrativa».

Carla Marchini, direttrice artistica del Teatro Le Maschere e Massimo Vulcano, direttore organizzativo dello storico teatro, raccontano così la storia e il cuore di uno dei luoghi teatrali per bambini più suggestivi di Roma: “L’Associazione Centro Culturale Talia da oltre trent’anni offre una proposta di spettacoli con l'obiettivo di avvicinare i giovani spettatori al teatro, in un ambiente accogliente e pensato a loro misura. Le produzioni si qualificano per la particolare cura delle proposte diversificate in modo oculato in relazione alle fasce d'età che coincidono con i primi tre cicli scolastici; per la cura nell'accoglienza dei giovani spettatori, che vengono intrattenuti dal momento dell'ingresso in teatro fino al termine dello spettacolo. Inoltre la scelta dei temi e dei soggetti teatrali proposti risponde alla costante attenzione che il Centro Culturale Talia presta alle esigenze e aspettative delle famiglie e degli operatori scolastici. Quest’anno l’Associazione Centro Culturale Talia – Teatro Le Maschere ha raggiunto un importantissimo traguardo, il riconoscimento dal Ministero della Cultura, come “Teatro di innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù”. Anche per la stagione 2023-2024 prosegue la collaborazione con il Teatro Tor Bella Monaca.

Una stagione che promette quindi di essere un'esperienza avvincente e formativa per i giovani spettatori e le loro famiglie, continuando la tradizione di eccellenza del Teatro Le Maschere nell'offrire narrazioni coinvolgenti e educative per i bambini di tutte le età. Lo scopo è anche quello di educare, come nella tradizione della location, pensando al divertimento ed all’intrattenimento dei più piccoli e dei giovanissimi ma lanciando contemporaneamente messaggi e spunti di riflessione che si incanalano nel profondo dei temi d’attualità per le fasce d’età interessate.

Per maggiori informazioni sulla programmazione è possibile visitare il sito www.teatrolemaschere.it/