Teatro India, fari accesi sulla cultura ed i grandi autori

L’India, situato nella splendida città di Roma, presenta un cartellone ricco di voci e linguaggi artistici diversi, creando una polifonia di esperienze che stimolano il dibattito sul ruolo cruciale del teatro nel nostro tempo.



Fari puntanti sulle DONNE!

Tra queste proposte, un’autarchica voce dell’oggi ad alta tensione poetica, Eleonora Danco, la cui ricerca artistica indaga la precarietà intima ed esistenziale dell’individuo, in rapporto con la famiglia e l’educazione, nella messinscena di Benvenute stelle. Il viaggio nella potenza della parola, in questo caso portatrice di valori di giustizia, maternità e libertà, si spinge con Viola Graziosi nell’esplorazione del Mito attraverso le donne classiche rivisitate da Luciano Violante, nel progetto DONNE! Trilogia sulle donne dal mito ai social, per affrontare il tema della violenza di genere. Dalle frontiere di teatro civile, come opera di testimonianza e memoria, Marco Baliani propone Quel giorno per ricordare il rastrellamento del Ghetto del 1943, a cui si affianca un dittico di spettacoli in cui la narrazione si fa realtà, con il monologo di un clown triste sulle arie di Verdi, Rigoletto, e l’opera fiabesca del bimbo-biscotto, Frollo.

L’uomo e i sentimenti: un viaggio al centro dell’umanità

Su questa linea si snoda una carrellata di proposte che amplia anche il dibattito sulla necessità di narrare un presente scandito da fatti intollerabili e sconquassi umani: dalla violenza su un essere umano raccontata da Vincenzo Pirrotta nel flusso di parole dell’opera del francese Laurent Mauvignier, Storia di un oblio; alla riflessione sul cambiamento climatico e sociale nell’installazione video-sonora Forma Sonata di Daniele Spanò; fino al viaggio umanissimo tra scienza e vita di uno dei fondatori della meccanica quantistica, Wolfgang Pauli, con ENTANGLED di Gabriella Greison; per continuare con l’esperienza di liberazione teatrale di Valentina Esposito che da anni fa convivere sulla scena attori ex detenuti o detenuti con interpreti professionisti, come in Destinazione non umana; e ancora l’umanità clandestina raccontata da Nicola Russo con Christophe o il posto dell’elemosina; una storia scomoda che si dipana nel cono d’ombra della storia delle stragi di mafia con Il tempo attorno di Giuliano Scarpinato; ma anche una riflessione su una realtà svuotata di umanità, nella speranza di un cambiamento, con Fratellina della compagnia Scimone-Sframeli.



Giovani talenti

La perlustrazione nel panorama delle nuove voci autoriali e registiche offre un ricco affaccio nelle creazioni di giovani talenti, come Tommaso Capodanno con un avvincente indagine sull’identità con quattro Bradamante, che attraverseranno le vicende del Cavaliere inesistente di Italo Calvino; Fabio Cherstich, artefice di ibridazioni sceniche tra arti visive e performative, con una moderna Cenerentola Remix; Leonardo Manzan con Uno spettacolo di Leonardo Manzan sul confine tra teatro e arte visiva; Giovanna Ortoleva con La dodicesima notte (o quello che volete) del Bardo per un’ode all’amore condizionato dalla società e convogliato in rivoli di equivoci; Carlo Sciaccaluga a confronto sulla metafisica dell’amore, e su come ognuno costruisce la propria verità, con Appuntamento a Londra del premio Nobel Mario Vargas Llosa.



I protagonisti dietro le quinte

Si torna al teatro di regia con Piero Maccarinelli alle prese con uno dei capolavori di Carlo Goldoni, La casa nova, portato in scena dall’energico gruppo di allievi dell’Accademia Silvio D’Amico, guidati da Stefano Santospago; con Il canto dei giganti Manuela Mandracchia si esprime come interprete e regista, assieme a Fabio Cocifoglia, per una rilettura di alcuni testi di Luigi Pirandello in dialogo con le sonorità degli Agricantus; mentre un trittico di raffinate interpreti, Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D’Auri, equilibriste della parola e delle emozioni, portano in scena la commedia del premio Pulitzer David Mamet, Boston Marriage.

Un progetto speciale è quello dedicato al teatro senza confini di Eugenio Barba e dell’Odin Teatret, protagonisti di un lungo viaggio nel segno di una ricerca teatrale di respiro internazionale, per coinvolgere il pubblico in un’esperienza di spettacoli, masterclass, dimostrazioni e incontri, sull’eredità e sul valore artistico di un regista e di una compagnia che hanno rivoluzionato il teatro del novecento.



Coreografie di eccezione: dal Sud America all’Europa

Con la rassegna Prospettive della danza contemporanea si amplia lo sguardo sul linguaggio coreografico e sulla sua articolazione culturale e sociale, incrociando la varietà delle arti dal vivo che fanno delle manifestazioni del corpo uno strumento di riflessione e indagine. Come per lo stile onirico della compagnia belgo-cilena Belova ~ Iacobelli in Tchaïka, pluripremiato spettacolo internazionale che, ispirata a Il gabbiano di Čechov, incanta adulti e bambini con un’attrice e un grande burattino; mentre dall’Italia l’orizzonte performativo si dilata sulla ricerca cross-mediale del giovane coreografo Salvo Lombardo, che propone Sport, un affondo sul concetto di “sport” indagato come una delle articolazioni delle forme del potere dominante al crocevia con la costruzione delle identità nazionali, culturali, di genere; e sempre in ascolto delle possibilità evocative del corpo in movimento, si innesta un’altra giovane conferma della nuova coreografia italiana, Marco D’Agostin con Gli anni, un racconto biografico generazionale affidato al talento della danzatrice Marta Ciappina, costruito a partire da una playlist di brani pop e rock dagli anni dagli anni ’80 ai 2000.

Per maggiori informazioni sulla programmazione è possibile visitare il sito www.teatrodiroma.net/doc/3170/teatro-india