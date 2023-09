Il Parioli riparte con una programmazione imperdibile ed eclettica

Sotto il motto "Ridere, Pensare, Emozionarsi", il sito di via Borsi, riconosciuto dal Ministero della Cultura (MIC) come Centro di Produzione, è diretto da Piero Maccarinelli ed è stato acquisito due anni fa da Michele ed Enzo Gentile, insieme a Giovanni Vernassa, con il sostegno prezioso della Banca del Fucino.



Riflessioni, musica e divertimento

Si parte con Il Caso Kaufmann, novità assoluta di Giovanni Grasso; protagonista Franco Branciaroli con Graziano Piazza, Viola Graziosi, Alessandro Albertini, Franca Penone e Pierluigi Fasolo, regia di Piero Maccarinelli. Una riflessione sulla persecuzione ebraica. Uno dei più importanti testi della drammaturgia italiana viene affrontato da Arturo Cirillo, in scena con Sabrina Scuccimarra, Anna Rita Vitolo, Riccardo Ciccarelli: Ferdinando di Annibale Ruccello. Pensiero e divertimento per Enzo De Caro che proporrà L’avaro immaginario dI Moliere/ De Filippo; in scena anche Nunzia Schiano. Sal da Vinci accompagnato da Ernesto Lama - sarà protagonista di Sal da Vinci Stories, un viaggio profondo fra Napoli, la musica e i colori di un artista che sfugge ogni schema. Pensare e divertirsi con A che servono questi quattrini di Armando Curcio, con Nello Mascia e Valerio Santoro e la regia di Andrea Renzi.

A Natale tutti al...Parioli

Natale e capodanno all’insegna del divertimento con Taxi a due piazze di Ray Cooney, regia di Chiara Noschese, prodotto da Enfi Teatro. Protagonista Barbara D’Urso, nei panni della tassista che si districa fra due mariti – Franco Oppini e Giampaolo Gambi - in due parti della città, insieme a Rosalia Porcaro, l’amica a conoscenza della doppia vita. In scena anche Barbara Terrinoni e Nico Di Crescenzo. Con Mettici la Mano, troviamo in scena il Brigadiere Maione e Bambinella della famosa saga del “Commissario Ricciardi”, di Maurizio De Giovanni, per l’ultima regia di Alessandro d’Alatri. Protagonisti, Antonio Milo, Adriano Falivene, Elisabetta Mirra. In ogni vita la pioggia deve cadere è la tenera e profonda riflessione sulla vita di una coppia arcobaleno, con Leo Gullotta, regia di Fabio Grossi. Farà Giorno, commedia in due atti di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi, vede in scena Antonello Fassari, Alvia Reale e Alberto Onofrietti. La regia è quella della prima edizione di Piero Maccarinelli. Dopo il grande successo della scorsa stagione, ritorna Quasi Amici, tratto dall’omonimo film, la regia è di Alberto Ferrari, protagonista l’inedita coppia Massimo Ghini e Paolo Ruffini; prodotto da Enfi Teatro. Lucrezia Lante della Rovere e Stefano Santospago sono i protagonisti di La Divina Sarah di Eric Emmanuel Schmit; dialogo divertente e commovente per la regia di Daniele Salvo. Seguirà Il Malloppo, commedia nera di Joe Orton per la regia di Francesco Saponaro. Protagonisti: Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro.



I ritorni

Massimiliano Bruno torna - dopo il grande successo della scorsa stagione - prodotto dal Parioli, con lo spettacolo Lo stato delle cose- seconda parte. 30 giovani attrici e attori, guidati in scena dallo stesso Bruno, coniugano una missione generazionale tanto cara al Parioli. Torna a grande richiesta Il Figlio di Zeller con Cesare Bocci, Galatea Ranzi, Marta Gastini, Riccardo Floris e Giulio Pranno, testo importante sulle incomprensioni genitori figli. Prodotto da Il Parioli, regia di Maccarinelli. Cristina Comencini proporrà il suo nuovo spettacolo I Turni. Commedia raffinata nell’inconfondibile stile dell’autrice. Produzione Il Parioli. Sempre per regalare al pubblico, pensieri ed emozioni, Anna dei Miracoli di William Gibson, vede protagonista Mascia Musy, regia di Emanuela Giordano. Le assaggiatrici di H*tler di Michelle Kholos Bloch, adattato da Enrico Luttmann ed Elena Sbardella, anche regista, vedrà in scena quattro giovani attrici che saranno le assaggiatrici del cibo di. La Madre di Eva, scritto diretto e interpretato da Stefania Rocca, è un potente ed emozionante racconto dei rapporti fra una madre e il figlio transgender; una produzione Enfi Teatro, Stage e OraOne production. Discorsi amorosi, ovvero tutto quello che sopportiamo per amore ma senza il quale non riusciamo a vivere, sarà il nuovo spettacolo di Riccardo Rossi, accompagnato da Leonardo Colombati.



Le selezioni

Ampio spazio anche alla sezione ALTRI PERCORSI. Leonardo Colombati, Pierluigi De Palma e Fabrizio Lucherini saranno in scena con A Day In The Life: il giorno in cui è cambiata la musica. Nel mese di ottobre e prima delle feste di Natale, Paolo Ruffini con il Parioli Comedy lab presenterà alcuni dei migliori talenti della stand-up comedy (tutte le date su www.ilparioli.it). Una Come Me è lo spettacolo che vede protagonisti Matilde Brandi e Salvatore Buccafusca con la regia di Francesco Branchetti. Ritorna una produzione targata Il Parioli: David Parenzo in Ebreo, regia di Alberto Ferrari. Un divertente e complesso monologo sull’identità ebraica. Bellezza imperfetta-tra vacche e stelle di Diego Dalla Palma, con la regia di Ferdinando Ceriani, è l’omaggio personale e poetico che Dalla Palma fa alla bellezza. Elisa Greco ritorna con tre nuovi appuntamenti del format La Storia a Processo! Colpevole o Innocente? Paolo Crepet proporrà Prendetevi la luna, spettacolo in cui ci invita a continuare a sognare. Paolo Cevoli presenterà Andavo ai 100 all’ora, nostalgia, emozione e risate. Lorenzo Balducci presenta E.G.O. L'arte di essere felici, di Riccardo Pachini e Mariano Lamberti. Filippo Caccamo presenterà Le Filippiche, uno nuovo viaggio nella comicità dell’artista. Il Parioli propone importanti produzioni per ragazzi e per le scuole.

Per maggiori informazioni sulla programmazione è possibile visitare il sito www.ilparioli.it/