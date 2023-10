Ottobre Rosa: il mese dedicato alla prevenzione femminile

La prima Campagna Nastro Rosa per la prevenzione senologica è nata in America nel 1992 e negli anni si è diffusa in tantissime nazioni di tutto il mondo. Anche in Italia, ogni anno, il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione del tumore al seno, il più frequente dei tumori femminili che, purtroppo, colpisce 1 donna su 8.

Con questi numeri è facile comprendere come la prevenzione sia l’arma più efficace nella lotta a questo tumore. Oggi possiamo affermare che, nonostante la sua incidenza aumenti ogni anno quasi dell’1%, si registra un costante calo della mortalità. Ci si ammala di più ma, grazie alle nuove prospettive terapeutiche e alla diagnosi precoce, si guarisce molto più che nel passato.

La Campagna Nastro Rosa ha il grande merito di aver contribuito, negli anni, a questi successi, non solo per gli screening senologici proposti, ma soprattutto per aver diffuso fra le donne la consapevolezza dell’importanza di tali screening. Ogni donna a partire dai 25 anni dovrebbe, infatti, sottoporsi ad un controllo senologico e, a partire dai 40 anni (o prima in caso di familiarità al tumore del seno) dovrebbe effettuare una mammografia almeno una volta all’anno.

Qualcuna potrebbe domandarsi: ma a chi mi devo rivolgere?

È bene rivolgersi sempre ad un senologo che è un medico specialista. Quando si parla di patologia mammaria, il senologo specialista in Radiologia è il medico più esperto nella diagnostica per immagini dedicata allo studio della mammella (ecografia mammaria, mammografia, risonanza magnetica della mammella).

Infine, la tecnologia che abbiamo a disposizione oggi gioca un ruolo molto importante perché mette a disposizione tecniche diagnostiche innovative, come la Tomosintesi 3D che, rispetto alla mammografia tradizionale, permette di effettuare diagnosi più precise ed esami ancora più sicuri e confortevoli per la donna.



Donna Care

Donna Care è il progetto multidisciplinare del Gruppo Marilab che comprende un'offerta specialistica completa dedicata alla salute femminile.

Il Gruppo Marilab è una struttura che opera da oltre 60 anni nella zona di Roma Sud e del litorale romano con Centri Diagnostici Polispecialistici in grado di offrire servizi e prestazioni sanitarie in quasi tutte le specializzazioni mediche.

Donna Care è un programma di prevenzione e tutela della salute femminile che si prende cura delle donne a tutto tondo, accompagnandole in ogni stagione della vita e mettendo a disposizione un’équipe multidisciplinare qualificata per far fronte ad ogni loro necessità. Offre Pacchetti Salute specialistici differenziati in base alle esigenze e alle età della donna, che consentono di sottoporsi ad esami di screening senologici e ginecologici a tariffe agevolate.

Rappresenta una guida per insegnare alle donne a prendersi cura di sé, sia durante la giovinezza, quando è essenziale proteggere e preservare la propria salute, compresa quella riproduttiva, sia in età adulta, quando è fondamentale partecipare ai programmi di screening raccomandati dalle linee guida per la prevenzione delle problematiche legate alle malattie oncologiche (tumore del seno, tumore del collo dell’utero, tumore delle ovaie e tumore dell’endometrio). Un impegno fondamentale in favore della donna.



L’Ottobre Rosa di Marilab

Marilab aderisce all’Ottobre Rosa con una promozione legata al progetto Donna Care che include pacchetti di prevenzione senologica di base e pacchetti differenziati in base alle tre età della donna (under 30, over 30 e over 50) che integrano analisi, diagnostica e prestazioni ginecologiche e senologiche. I pacchetti integrati Donna Care sono ideali per le donne che desiderano eseguire un check-up completo in un’unica soluzione.

Le tecnologie all’avanguardia dei centri Marilab e la presenza di specialisti esperti, insieme alla possibilità di accedere a prestazioni d’eccellenza a tariffe agevolate, costituiscono elementi fondamentali. Tuttavia, è l’impegno e la partecipazione attiva delle donne a fare la differenza.



Marilab dedica il mese di ottobre alla coscienza

Infine, durante il mese di ottobre, Marilab affianca AIRC nella campagna del Nastro Rosa: in tutte le sedi del Gruppo Marilab sarà possibile acquistare la spilletta del Nastro Rosa dell'AIRC. Questa iniziativa, in linea con l’etica aziendale, testimonia l'importanza che Marilab attribuisce alla ricerca e offre alle persone l'opportunità di contribuire attivamente alla causa e diffondere la consapevolezza su un problema di salute così rilevante.

Per scoprire qual è il centro Marilab più vicino e per ricevere tutte le informazioni su Donna Care e sulle offerte dedicate all’Ottobre Rosa è possibile visitare le pagine web www.marilab.it e salute.marilab.it/donna-care/.