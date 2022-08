Medicina della riproduzione: quali sono i test e le tecniche più recenti

La fase più delicata durante un percorso di fecondazione assistita è l’impianto dell’embrione. Non sempre il processo avviene con successo e la coppia, che ha deciso di intraprendere questo tipo di percorso, potrebbe vivere questo fallimento come un’esperienza molto dura dal punto di vista psicologico.

E’ provato scientificamente che il successo della fecondazione in vitro è determinato dall’impianto di una blastocisti sana geneticamente, un embrione al 5°-6° giorno di sviluppo, su un endometrio sincrono e recettivo e che purtroppo non esiste nessuna correlazione tra aspetto morfologico dell’embrione e la sua salute genetica. Semplificando, è possibile trasferire all’interno della cavità uterina embrioni “esemplari”, ma allo stesso tempo potenzialmente non sani geneticamente e quindi con il rischio di non impiantarsi.

Fisiologicamente tutte le donne, di qualsiasi età, presentano una quota parte dei propri ovociti non sana geneticamente. Inoltre, l’aumentare dell’età, specialmente superati i 35 anni, determina due cose molto importanti: la riduzione della riserva ovarica (numero di ovociti) e l’aumento delle anomalie cromosomiche degli ovociti. Tutto ciò identifica il motivo per cui la specie umana presenta un basso tasso di fertilità naturale: circa il 20-25 % per ciclo, se la donna ha un età inferiore ai 30 anni.

Il prof. Ermanno Greco, Direttore Responsabile del Centro di Medicina e Biologia Della Riproduzione della Casa di Cura Villa Mafalda a Roma, spiega vantaggi e benefici dei test e delle tecniche più innovative nella medicina della riproduzione.

Quali sono i fattori che giocano un ruolo fondamentale nel processo di fecondazione in vitro

Sicuramente le diverse tecniche di fecondazione assistita disponibili (FIVET, ICSI, IMSI) sono un rimedio importante per superare l’infertilità di coppia. E' quindi molto importante che i centri di fecondazione artificiale utilizzino oggi le tecniche in grado di ottenere elevate percentuali di successo fin dal primo tentativo.

La capacità degli embrioni di impiantarsi nell'utero dipende per il 70% dalla loro normalità genetica e per il 30% dalla capacità del tessuto all’interno dell’utero che deve accogliere, detto endometrio, di essere sincrono ed in grado di produrre alcune molecole essenziali per l’impianto.

Grazie a numerose ricerche internazionali è emerso che anche nelle pazienti più giovani (età<35 anni), il 40-50% degli embrioni prodotti in un trattamento di fecondazione in vitro non è sano geneticamente, cioè presenta un alterato numero di cromosomi (aneuploidie), quindi non in grado di impiantarsi. Se si vuole pertanto dare ad una coppia le massime possibilità di successo con la fecondazione in vitro, senza doversi sottoporre a molteplici tentativi, occorre agire su entrambe le componenti suddette.

Le conseguenze cliniche del trasferimento in utero di un embrione geneticamente malato sono:

ripetuti fallimenti della fecondazione in vitro

aborto spontaneo

aborto terapeutico per patologie cromosomiche fetali accertate mediante diagnosi genetica prenatale (villocentesi, amniocentesi)

L’articolo 14, comma 5, legge 40/2004, consente a tutte le coppie che si sottopongono alla procreazione medicalmente assistita il diritto di conoscere lo stato di salute dei propri embrioni prima che questi vengano trasferiti all’interno dell’utero materno.



La diagnosi genetica preimpianto: un’indagine cromosomica approfondita

Per comprendere l’assetto cromosomico degli embrioni, e la loro relativa salute genetica, è possibile ricorrere alla diagnosi genetica preimpianto.

Questo processo mediante NGS (Next Generation Sequencing) consente di valutare il DNA mitocondriale, la centrale energetica del nosytro organismo, che ha un ruolo fondamentale nello sviluppo embrionario e poi fetale. La diagnosi preimpianto viene effettuata a livello di blastocisti (embrioni nella V giornata di sviluppo) prelevando 5-10 cellule dal trofoectoderma, ossia da quel tessuto che darà origine alla placenta, che sono geneticamente identiche a quelle embrionarie. Questo tipo di biopsia, non essendo fatta direttamente sull’embrione come si faceva una volta, non ha nessuno impatto negativo sull’impianto dello stesso. Molti studi scientifici internazionali evidenziano che a prescindere dall’età della donna il trasferimento di un’unica blastocisti sana consente di ottenere circa il 60 % di successo con una percentuale di aborto del solo 10% e con il rischio di gemellarità non superiore al 4%. Le percentuali di errore della tecnica è inferiore all’1%.

Tutti gli studi scientifici internazionali hanno evidenziato un maggior tasso di successo, in termini di bimbi nati per singolo trasferimento embrionario assistito, con diagnosi genetica preimpianto rispetto alla tecnica tradizionale.

Questa analisi è consigliata a tutte le coppie che hanno un rischio aumentato di produrre embrioni con patologie cromosomiche:

donne con età materna avanzata (>35 anni compiuti)

pazienti con abortività ripetuta (almeno due/tre aborti)

pazienti con ripetuti insuccessi nelle tecniche di PMA (almeno tre tentativi o più di dieci embrioni trasferiti) sia omologhi che eterologhi.

Possono usufruire di questa diagnosi anche i pazienti portatori di malattie genetiche.

In sintesi quindi, i vantaggi possono essere di tipo preventivo (riduzione del rischio riproduttivo di fallimento), terapeutico (riduzione del rischio di abortività spontanea o terapeutico) e migliorativo (aumento delle percentuali di successo per trasferimento delle tecniche di PMA indipendentemente dalle indicazione).

Tecniche innovative a supporto della coppia per la fecondazione assistita

Una tecnica all’avanguardia, particolarmente valida per tutte quelle donne che presentano una elevata capacità di produrre ovociti con la stimolazione ormonale, è il protocollo DUOSTIM consistente nell’esecuzione, nell’arco di un mese, di due stimolazioni consecutive al fine di prelevare più ovociti e formare quindi più embrioni.

Come accennato in precedenza, una volta verificata la salute genetica degli embrioni occorre essere sicuri della qualità dell’ambiente in cui si andrà ad impiantarli: l’endometrio, il tessuto che riveste l’utero. Diversi studi scientifici hanno evidenziato che circa il 25 % circa dei pazienti con fallimenti di impianto presenta un endometrio non recettivo, o quello che in termine tecnico si chiama dislocamento della finestra di impianto. Se si effettua un particolare test (test di recettività endometriale) è possibile identificare esattamente la finestra di impianto al fine di effettuare un transfer personalizzato, con una conseguente riduzione del fallimento di impianto e dell’abortività.

Nuovi test genetici permettono un più completo matching genetico tra donatrice e ricevente e ridurre il rischio delle malattie genetiche rare.

Da non dimenticare, inoltre, il social freezing per tutte quelle donne che non hanno ancora una progettualità riproduttiva ma intendono conservare intatte le loro future possibilità riproduttive grazie al congelamento ovocitario. Quest’ultima tecnica risulta fondamentale anche per tutte le pazienti oncologiche che dopo aver sconfitto malattie gravissime desiderano mantenere intatta la loro qualità di vita, in particolare quella riproduttiva (oncofertilità).



