L’importanza di prendersi cura del proprio sorriso

Tutti desiderano apparire al meglio, in ogni contesto e situazione, e un sorriso smagliante rientra certamente tra i desiderata più sentiti. Non è un caso che, nel 2021, la produzione italiana del settore dentale ha recuperato i valori pre-pandemia, tornando a regime; è quanto emerge dallo studio di Unidi e Key-Stone, da cui si evince che il settore produttivo italiano nel 2021 ha conquistato un 31% in più di fatturato, superando del 13,5% anche i valori del 2019, anno nel quale il comparto aveva raggiunto e sorpassato il miliardo di euro di produzione: un trend che si è consolidato anche nel corso del primo trimestre del 2022. Appare innegabile che le conseguenze della pandemia, unitamente al progresso tecnologico, abbiano mutato lo scenario del mercato dentale e che la trasformazione, nel 2023, proseguirà tale tendenza.

Essendo molto alta la richiesta da parte degli utenti, si è allargata anche l’offerta e pertanto, oggi, sono molti gli studi dentistici di alto livello che propongono servizi specializzati a prezzi vantaggiosi: tra questi Ars Dental, nato nel 1988 a Roma e ora suddiviso in tre sedi sparse nel territorio cittadino (zona Monteverdi, zona Torrevecchia e Casalotti), contraddistinto da una forte esperienza sul campo, personale competente e tecnologia avanzata, i tre elementi fondamentali per occuparsi con sapienza e passione del sorriso di tutti, grandi e piccini. I pazienti possono rivolgersi ad Ars Dental per un’ampia gamma di servizi, beneficiando, inoltre, di agevolazioni tariffarie interessanti, nuove modalità di pagamento e coperture assicurative di enti e istituti assistenziali in convenzione, come Previmedical, Pronto-Care, Unisalute, Blue Assistance, Atac, Fisdaf, Newmed, F.A.S.I., Rai, Casagit, Tempi Liberi, Posteprotezione Dental, AssiDent, istituti religiosi vari, Odontonetwork e RBM.



Il valore della visita dentistica: prevenzione e umanità

Ogni cura inizia con una visita, il solo modo per conoscere le condizioni del paziente e capire che tipo di percorso intraprendere, instaurando un esclusivo rapporto di fiducia basato sulla sincerità, la trasparenza, la deontologia. In particolare, nel caso delle cure dentali, la prevenzione e l’assunzione di quotidiani gesti d’igiene è essenziale, dal momento che alcune patologie vengono individuate dal dentista sin dal primo controllo. Carie, gengiviti, parodontiti, stato di salute di eventuali lavori protesici, bruxismo, placca, tartaro, l’uso corretto dello spazzolino sono alcuni degli aspetti indagati nel corso della prima visita odontoiatrica e nei bambini è possibile rintracciare anche disturbi respiratori e alterazioni nella crescita delle ossa mascellari, dando la possibilità di intervenire e correggere tempestivamente. Se è vero che sovente le visite mediche spaventano per l’eventuale diagnosi, è certo che la visita dentistica comporta, nella maggior parte delle persone, un carico di paura non indifferente, a causa del dolore: non è un caso se anche la semplice pulizia dei denti viene spesso rimandata. Anche Ars Dental, quindi, ha deciso di allinearsi a questa politica, adottando una pratica necessaria in presenza di pazienti delicati come bambini o persone particolarmente ansiose e sensibili.



I servizi più richiesti praticati negli studi dentistici

Ma quali sono i trattamenti e i servizi più richiesti, praticati da Ars Dental e dagli altri studi dentistici? In cima alle preferenze troviamo lo sbiancamento, poiché avere i denti bianchi significa, senza dubbio, possedere una marcia in più. L’ingiallimento dei denti è davvero molto comune e conseguenza di svariati fattori, come la scarsa igiene, i cibi acidi, le bevande colorate (caffè, vino rosso e via dicendo) e il fumo: fattori difficili da evitare, che quasi certamente ogni persona incontrerà nel corso della vita. Di diversa natura la radiologia dentale, eseguita mediante sistemi digitali, ortopanoramica e RX endorali, indispensabile per un’indagine completa della bocca e capace di fotografare il complessivo stato di salute. Si tratta di un esame indolore e rapido che individua e studia carie, denti del giudizio, cisti, granulomi (ovvero, tutte le criticità non facilmente rilevabili nel corso di una visita standard) e valuta lo sviluppo dei denti in bambini e adolescenti. La tac dentale, invece, è un esame di secondo livello, con immagini tridimensionali, utile per rintracciare con precisione possibili disturbi riscontrati durante la panoramica dentale. Strumento importantissimo per il dentista, nel caso di interventi di implantologia permette di conoscere quanto osso sia disponibile o se è necessario un innesto, infine consente di pianificare la posizione degli impianti nel rispetto delle strutture nervose e vascolari.



Il migliore biglietto da visita? Un bel sorriso

Molto richiesti anche gli apparecchi, ovvero i brackets ortodontici estetici: quelli metallici sono i più duraturi e hanno bisogno di poca manutenzione, motivo per cui sono i più usati nel caso di ortodonzia infantile; per l’estetica, i brackets in zaffiro sono imbattili in quanto trasparenti, costruiti in un materiale simile al cristallo che non muta di colore; infine, i brackets linguali, anch’essi pressoché invisibili e usati per allineare i denti. Un’altra soluzione è l’ortodonzia invisibile con mascherine trasparenti removibili per mangiare, bere e lavarsi i denti, realizzate con tecnologie computerizzate tridimensionali. La cura delle carie è invece uno dei servizi più diffusi, dal momento che nessuna bocca può dirsi esente dall’attacco dei microrganismi celati nella placca batterica, mentre la devitalizzazione è un vero e proprio intervento chirurgico per riparare i denti danneggiati da carie, traumi e infiammazioni in stadio avanzato, con il vantaggio di non doverli estrarre. In ultimo, l’implantologia a supporto della radice del dente, con numerosi benefici, tra cui funzionalità, comodità, stabilità.



