Fecondazione in vitro: gli aspetti da conoscere per valutare il percorso adatto alle proprie esigenze

Le tecniche di riproduzione assistita (ART), la fecondazione in vitro (IVF) e l'iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi (ICSI), hanno avuto molto successo per superare le molteplici cause alla base dell’infertilità femminile e maschile. Si calcola che nel mondo siano nati fino ad oggi almeno dieci milioni di bambini grazie a queste procedure. La loro percentuale di successo medio in Italia, dove vengono effettuate circa 70.000/80.000 procedure annuali, è del 17-18 % per ogni trasferimento embrionario e di circa il 27-28% dopo trasferimenti ripetuti (fonte I.S.S.: dati aggregati che non tengono conto però delle % di successo specifiche di ogni singolo centro).

E’ necessario specificare che le tecniche di fecondazione in vitro oggi adottate dai vari centri dedicati possono essere molteplici e ciascuna ha una sua specifica percentuale di successo, informazione che deve essere sempre condivisa con la coppia prima di affrontare il percorso. La capacità degli embrioni di impiantarsi nell’utero dipende per il 70% dalla loro normalità genetica cromosomica e per il 30% dalla capacità del tessuto all’interno dell’utero, detto endometrio, di essere recettivo. A sua volta la salute genetica dell’embrione è determinata per l’80% dalla qualità genetica degli ovociti e per il 20% da quella degli spermatozoi. Occorre sapere che tutte le donne, anche giovani, posseggono fisiologicamente una quota parte dei propri ovociti che non è sano cromosomicamente e che tale quota aumento con l’aumentare dell’età materna. Risulta evidente che se l’embrione formato in vitro deriva da un ovocita non sano, risulterà anch’esso non sano e di conseguenza non si impianterà o si potrà andare incontro ad un aborto (fenomeno più frequente dopo i 35-36 anni). Nella maggior parte dei centri la selezione degli embrioni da trasferire all’interno dell’utero avviene in base alla loro morfologia, ossia viene data la priorità al trasferimento agli embrioni di migliore qualità: non esiste però nessuna correlazione tra qualità morfologica e salute genetica, quindi anche un embrione “bellissimo” può essere non sano, e viceversa, con conseguente fallimento del tentativo. La tecnica di fecondazione in vitro con selezione morfologica degli embrioni può essere adottata, pertanto, in coppie giovani con una buona riserva ovarica perché le alterazioni genetiche ovocitarie non sono elevate.

Diversi studi internazionali hanno evidenziato che in questo gruppo di pazienti in condizioni ottimali di laboratorio la percentuale di successo della fecondazione in vitro dopo trasferimento di una singola blastocisti (l’embrione del 5 giorno) è del 30%; essa sale al 40% dopo trasferimento di eventuali embrioni congelati residui ed al 55% dopo una seconda stimolazione ovarica ed al 62% dopo la terza stimolazione. E’ possibile aumentare queste percentuali se la selezione degli embrioni non avviene solo attraverso le caratteristiche morfologiche, ma anche morfocinetiche, ossia in base alla velocità di sviluppo cellulare dell’embrione. Oggi questo procedimento può essere effettuato grazie ad un particolare strumento detto Embrioscope con tecnologia in time-lapse e dotato anche di un algoritmo di intelligenza artificiale (Kidscore, IDAscore) per la selezione embrionaria.

La selezione morfologica degli embrioni non è il procedimento più adeguato per assicurare le giuste percentuali di successo per tutte quelle coppie che hanno un maggior rischio di produrre ovociti ed embrioni anomali cromosomicamente: donne con età superiore ai 35/36 anni, donne con una storia di poliabortività, coppie con ripetuti tentativi falliti e casi di infertilità maschile grave.

Per queste coppie il successo può essere raggiunto più facilmente se l’embrione a livello di blastocisti prima di essere trasferito viene sottoposto ad una particolare tecnica diagnostica detta diagnosi genetica preimpianto, in grado di valutare l’assetto cromosomico. Essa consiste nel prelevare dallo strato esterno della blastocisti (trofoectoderma) 5-10 cellule analizzandone l’assetto cromosomico con la moderna tecnica NGS. Tale procedura non compromette l’impianto dell’embrione se effettuato da biologi esperti. Con questa tecnica è possibile distinguere un embrione sano (euploide) da uno non sano (aneuploide).

L’età materna avanzata, come accennato in precedenza, può ridurre anche il tasso di formazione delle blastocisti e quindi si hanno meno embrioni da analizzare e scegliere. Il successo della diagnosi preimpianto dipende anche dal numero di ovociti prodotti durante la stimolazione ovarica, che può essere preventivamente accertato sottoponendo la donna a due esami con risposta giornaliere: la conta ecografica dei follicoli antrali ed il dosaggio dell’ormone AMH (Ormone Antimulleriano). Le donne che hanno una bassa riserva ovarica possono comunque ricorrere ad un particolare tipo protocollo di stimolazione ormonale detto “DUOSTIM” che consiste in due protocolli di stimolazione nello stesso mese per raggiungere un numero adeguato di ovociti.



Infertilità maschile: sistemi computerizzati dotati di intelligenza artificiale per la diagnosi e l’intervento terapeutico mirato

L’infertilità maschile è in costante aumento e costituisce ormai il 50% delle cause di infertilità di coppia. L’esame del seme in tutte le sue componenti rimane tutt’oggi l’esame cardine per diagnosticarla. La ricerca scientifica ha messo a punto nuovissimi sistemi di analisi computerizzata (Scascope) del liquido seminale che, grazie anche ad algoritmi basati sui “big data” e all‘intelligenza artificiale, sono in grado di fornire informazioni più complete sulla capacità fecondante. Infatti questa tecnologia permette di eseguire una serie di analisi come il test di frammentazione del DNA e il test di reazione acrosomiale degli spermatozoi. Questi processi sono in grado di dare un giudizio più completo sulla qualità, che è l’elemento principale che determina la capacità fecondante degli spermatozoi, aldilà dei comuni parametri di concentrazione, motilità e morfologia analizzati comunemente nei laboratori.



