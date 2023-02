E-pharmacy: un fenomeno in continua evoluzione

La parola “farmacia” rimanda a concetti quali benessere e cura della persona: un luogo sicuro e affidabile, dove recarsi e trovare la soluzione ad hoc con il supporto di personale competente. Negli ultimi anni questa idea si è evoluta e il ruolo stesso della farmacia è mutato, così come la figura del farmacista, che oggi può essere, allo stesso tempo, un valido supporto, un esperto di benessere, ma anche di beauty care o puericultura. Come in tutti i settori, il cambiamento maggiore è avvenuto a causa della pandemia da Covid-19 – particolarmente impattante per le farmacie –, che ha stravolto abitudini, usi, costumi, modi di pensare e di agire. In una situazione di crisi profonda, in cui il distanziamento non solo era necessario, ma anche obbligatorio, la remotizzazione ha rappresentato l’ancora di salvezza e, non a caso, il 2021 è stato un anno di crescita per gli e-commerce, con un valore complessivo delle vendite attorno ai 30,5 miliardi di euro.



Un settore in continuo sviluppo

Secondo il report dell’Osservatorio eCommerce B2c, il settore delle farmacie online ha fatto registrare un nuovo aumento dei player in circolazione, per un totale di 1.305 esercizi attivi nel 2021: una tendenza che si è confermata anche nel corso del 2022, secondo il quadro dei volumi fornito da IQVIA, il provider globale, che ha evidenziato come l’e-commerce dei prodotti da farmacia ha fatto un balzo in avanti arrivando a 673 milioni di euro, +24% rispetto all’anno precedente (nel 2020, invece, anno boom dell’online a causa della pandemia, il fatturato era stato di 428 milioni di euro, +25% rispetto all’anno precedente). In questo panorama, dunque, le farmacie hanno fornito un servizio fondamentale e continuativo, senza battute d’arresto, garantendo un approvvigionamento sicuro, veloce ed efficace. Va da sé che solo gli esercizi capaci di allinearsi alla situazione vigente sono riusciti a tenersi a galla, prosperare e ricevere addirittura una spinta decisiva al business: in particolare Farmacia Europea, nell’ultimo anno, ha registrato migliaia di recensioni positive e si è distinta, spiccando tra i big del settore. Un’azienda giovane, ma con una storia proveniente da lontano, che ha saputo coniugare l’esperienza farmaceutica di lunga durata con le nuove competenze digitali.



Un team giovane ed esperto

Essere all’avanguardia, seguire le tendenze, modernizzare un mestiere antico non è cosa facile: lo sa bene Farmacia Europea, nata nel 2019, che con la guida di un titolare coraggioso di soli ventisei anni, Gennaro De Angelis, ha percorso un tratto di strada importante e si appresta a crescere sempre di più. Infatti il noto e-commerce Farmaciaeuropea.it, cui fa capo la Farmacia Plinio di Castellammare di Stabia, ha saputo fare tesoro dell’esperienza sul territorio, proponendo un servizio di vendita online in cui la figura del farmacista è sempre in primo piano. Numerosi i punti di forza a vantaggio della giovane azienda: in primis, un team giovane ma esperto, composto da figure professionali mirate e competenti, come farmacisti formati, social media manager e grafici, digital strategist, personale addetto al client service, nonché la lungimiranza di aver unito tutte le forze in un momento drammatico come la pandemia, tanto da sbocciare in un vero e proprio boom nel 2020 grazie a un lavoro instancabile, ben organizzato e studiato nei dettagli, che si potrebbe riassumere nei concetti chiave di sicurezza, comodità, convenienza, velocità, assistenza clienti.



Tre generazioni al servizio della salute della persona

Notevole è stato il flusso di investimenti impiegati affinché il progetto avesse successo, dalla gestione della logistica e del magazzino, alla spedizione e alle fasi di acquisto presso grossisti e fornitori: un impegno importante, sotto tutti i punti di vista, con lo scopo di offrire un servizio impeccabile ai clienti e figurare tra i primi dieci player del settore. Una professionalità non improvvisata, che affonda le radici in ben tre generazioni di farmacisti: l’attività, condotta con passione e perizia della famiglia De Angelis, nata nel 1974 e subito distintasi per l’efficienza e la vasta gamma di prodotti. Il laboratorio di produzione galenica, il reparto per celiaci e la dermocosmesi sono le novità introdotte dalla seconda generazione negli anni Novanta, ma la svolta avviene nel Duemila con la nascita di “Plinio Group” e l’apertura del primo centro medico estetico (se ne aggiungeranno due negli anni successivi). L’apertura all’e-commerce viene introdotta dalla terza generazione e acquisisce una dimensione nazionale: il web diventa così il potenziatore di un’attività fiorente ma da reinventarsi, capace di travalicare i confini italiani e sempre rivolta al futuro e alla digitalizzazione. In questa accezione si spiega il perché di una squadra di lavoro tanto giovane quanto esperta: la terza generazione, l’attuale, è nata e cresciuta nell’ambiente farmaceutico, e sta mettendo a frutto un background importante, autorevole, fatto di studio e spirito di servizio, per restituire al cliente un’esperienza completa e risolutiva, dove il benessere della persona è messo al primo posto.



La customer centricity

Per quanto concerne il catalogo e-commerce, è possibile acquistare solo prodotti che non necessitano di prescrizione medica e se il cliente necessita di una consulenza può chiedere agli esperti tramite un contatto diretto e semplice come il numero verde, Whatsapp o l’e-mail. Questo supporto rappresenta un enorme punto a favore e il plus maggiore per coprire l’apparente distanza tra negozio fisico e digitale: un ulteriore elemento che identifica quella cura nei confronti dei clienti che, più di tutti, ha contribuito al successo di Farmacia Europea. Una shopping experience completamente digitale, che rende ogni prodotto disponibile grazie a un efficiente motore di ricerca interno, nonché la presenza di un’accurata scheda descrittiva per ciascun prodotto – comprensiva di eccipienti, principi attivi, posologia, modalità d’uso e controindicazioni – essenziale per il consumatore, il quale desidera sapere esattamente, con trasparenza, cosa sta acquistando. Il portale inoltre possiede tutte le autorizzazioni ministeriali per la vendita di farmaci otc. Il risultato di tanta dedizione e degli investimenti eseguiti? I punteggi altissimi degli utenti, che, come certificato dalle più importanti piattaforme specializzate indipendenti come Feedaty, si attestano attorno a un apprezzamento del 99,6%, a testimonianza del successo perseguito da una squadra di lavoro affiatata e sapiente, per cui la soddisfazione dell’utente svetta al primo posto. Farmacia Europea, dunque, spicca tra i player del settore per la qualità della propria customer care, che si concretizza tramite gli ordini per telefono, un servizio Whatsapp sempre attivo (anche la domenica), le spedizioni rapide (i prodotti giungono entro 24/48 ore) le ampie soluzioni di pagamento (tra cui PayPal), i prezzi concorrenziali, l’invio di Newsletter con sconti dedicati e omaggi specifici, i coupon con extra sconti inseriti in ogni ordine, l’uso di buste refrigerate, la continuità di un lavoro che prosegue anche nel fine settimana. Il cliente, insomma, non solo viene costantemente coccolato, ma la sua esperienza di acquisto viene personalizzata sulla base delle sue esigenze, nonché seguito nel post vendita e negli eventuali inconvenienti, sempre gestiti e risolti con grande professionalità e cura. Tutela, affidabilità e fidelizzazione, potenziate, tra l’altro, da un uso intelligente ed empatico dei social network e di un blog curato e di qualità, alleati fondamentali nella strategia di marketing: ecco allora che Instagram, Facebook, e Pinterest diventano il luogo adatto per condividere un’esperienza, leggere consigli utili, chiedere pareri e opinioni, scoprire le storie di mamme, influencer e persone che sposano e rappresentano la filosofia di Farmacia Europea, costituendo una sorta di grande famiglia virtuale da cui emerge un reale calore umano.



Un ricco catalogo

Oltre all’aspetto qualitativo, un importante fattore di successo è anche quello quantitativo, ovvero la presenza di un catalogo vastissimo e contraddistinto da un’anima green al passo con i tempi, dove si trovano le alternative naturali e prodotti con packaging 100% riciclabile o ricaricabili. Fiore all’occhiello della proposta commerciale, inoltre, è la Beauty Routine, con una vasta area dedicata al make-up, ai profumi, alle creme solari, ai sieri anti-age, tutti dei migliori brand. Farmacia Europea si dimostra dunque competitiva anche rispetto ai big del mercato della bellezza, grazie a una conoscenza solida e approfondita, capace di rispondere ai bisogni dei clienti con consulenze su misura.



Per conoscere il catalogo completo, le offerte e i servizi di Farmacia Europea è possibile visitare il sito www.farmaciaeuropea.it, scrivere al numero Whatsapp 333/1850577 o all’e-mail info@farmaciaeuropea.it, contattare il numero verde 800/699743 oppure seguire i social network, sempre aggiornati: @farmaciaeuropea.it (Facebook, Instagram, Pinterest e Tik Tok).