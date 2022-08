Vuoi fare il giro del mondo del gusto? Ad Arezzo si può

A Phileas Fogg sono serviti 80 giorni per fare il giro del mondo, ma potrebbero bastarne solo tre. Come fare? Visitando Arezzo, splendida cittadina nel cuore della Toscana, dal 7 al 9 ottobre 2022, quando il centro storico della città etrusca ospiterà la 16esima edizione del Mercato Internazionale, un grande mercato senza confini, in cui i sapori, le tradizioni e la cultura dei cinque Continenti si mescoleranno per dar vita a un’esperienza sorprendente. Dopo tre anni di stop a causa della pandemia, le vie e le piazze del centro storico si animeranno con oltre 300 stand tra street-food, artigianato, spettacoli e iniziative speciali organizzate dalla Confcommercio Arezzo con la collaborazione di Fiva (Federazione nazionale venditori ambulanti), il patrocinio del Comune di Arezzo, della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e della collaborazione di Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo e Atam.



Il Mercatissimo: un viaggio alla scoperta dei sapori dal mondo!

Il secondo weekend di ottobre Arezzo ospiterà 180 operatori stranieri provenienti da 35 diversi Paesi sparsi in tutto il mondo. Un percorso enogastronomico capace di unire culture lontane, abbattendo confini e barriere. Tutti gli ospiti potranno avventurarsi in un viaggio culinario e culturale emozionante: dalle spezie e i profumi della Provenza, ai biscotti al burro della Bretagna, fino ai fiori e formaggi dell’Olanda, passando per le birre belghe e irlandesi, magari bevute per accompagnare uno stinco arrosto o dei saporiti würstel con i crauti tedeschi. Ma sarà possibile anche gustare un’ottima paella spagnola con sangria o il souvlaki greco, il caviale e vodka della Russia, l’inebriante essenza di rosa della Bulgaria e molto altro. Imperdibili anche gli stand dell’artigianato internazionale, espressione delle culture di tutti i popoli presenti al Mercatissimo di Arezzo: si potranno ammirare e acquistare i tessuti di Fiandra, l’asado argentino, argenti e oggettistica in legno e pelle dall’Africa, e molto di più. Ma non finisce qui: per il ritorno 2022 della manifestazione fanno capolino, ancora una volta in città, le curiose apicar a motore con prodotti della tradizione della cucina di strada, e non mancherà neanche una speciale sezione dedicata al gluten free, al vegan e alla cucina vegetariana.



Spazio ai produttori locali con le specialità a Km 0



Al Mercato Internazionale di Arezzo troveranno spazio anche i produttori locali, che potranno così presentare le loro specialità a Km0. Nello scenario di Piazza San Jacopo, da sempre area riservata alle delizie del territorio toscano, la 16esima edizione del Mercatissimo propone anche la somministrazione di bevande e alle degustazioni di vino e birra prodotte dalle mani sapienti degli agricoltori della zona. Inoltre, sempre nella stessa piazza, tante specialità agroalimentari, come la frutta e le verdure tipiche dell’autunno: zucche, funghi e castagne, ciacce fritte e tanto altro da scoprire.



Tre chilometri di gusto e sapori da tutti i continenti



Il percorso del Mercatissimo di Arezzo è dislocato su oltre tre chilometri di gusto. Come per le altre edizioni, anche la 16esima vedrà animarsi di sapori e profumi le vie del centro storico, nell’area compresa tra l’Eden, via Guadagnoli, via N. Aretino, via Spinello, via Margaritone, e le piazze San Jacopo, Risorgimento e Sant’Agostino. Tutti gli stand resteranno aperti dal 7 al 9 ottobre, dalle 9 di mattina alle due di notte, e tutto il percorso del Mercato sarà palcoscenico di eventi collaterali scanditi da musica, danze e animazioni per bambini.



Per maggiori informazioni su tutti gli appuntamenti consulta il sito dedicato alla manifestazione, visita le pagine social: Facebook e Instagram oppure scrivi a teameventi@confcommercio.ar.it.