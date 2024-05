Viaggio a Medjugorje, un pellegrinaggio che tocca il tuo cuore

Un Pellegrinaggio a Medjugorje con il tour operator Bianco Viaggi non è un momento di vacanza, bensì un’esperienza in cui il pellegrino, sfiorando il mistero, perché guidato con delicatezza e attenzione da guide speciali, vive un assaggio di Cielo.



Alla scoperta di Medjugorje

Partecipare ad un Pellegrinaggio a Medjugorje è andare proprio fisicamente in quel luogo nella frazione del Bijiakovic, a Citluk, in Bosnia Erzegovina, sulla collina del Podbrdo, dove la Madonna è apparsa e continua a farlo, dal 24 giugno 1981.



Questo evento richiama ogni anno milioni e milioni di pellegrini desiderosi di dissetarsi. Medjugorje è davvero un pezzo di Paradiso. Là si toccano miracoli, segni potenti come il sole o altri fenomeni inspiegabili, conversioni, tantissime vocazioni, guarigioni straordinarie del fisico e dell’anima.



La Collina delle apparizioni: dove batte un cuore di “Mamma”

Il viaggio a Medjugorje non può che cominciare dalla Collina delle apparizioni.



Un luogo che può sembrare, quando lo si raggiunge comune, per nulla speciale. Asfalto, negozi di souvenir, hotel, auto, tanti pellegrini. Eppure, la preghiera sommessa e raccolta di ciascuno che prega un’Ave Maria, intona un canto mariano, i pianti silenziosi, ma palpabili che non si riescono a trattenere dei più, ti fanno subito accorgere che è il luogo che la Madonna ha scelto, che lì è scesa, appare, è presente e comprendi che è una “Mamma” che ti aspetta per accarezzarti e ascoltare le tue pene.

I momenti più intensi del viaggio

Il pellegrinaggio proposto da Bianco Viaggi permette ai fedeli di partecipare a momenti di preghiera intensi e significativi che renderanno indimenticabile il soggiorno. Tra i più importanti va sicuramente menzionato il programma che la Parrocchia di Medjugorje organizza ogni giorno: l’adorazione eucaristica serale, tenuta nel grande piazzale della chiesa di San Giacomo, ma anche la preghiera di guarigione e liberazione durante la messa serale.



Con le guide si salirà anche il Monte della Croce, il Krizevac. Si incontreranno i veggenti, compatibilmente con la loro presenza a Medjugorje, si ascolteranno le testimonianze di chi grazie ai Messaggi della Madonna è riuscito a cambiare vita e trovare una risposta ai tanti interrogativi della vita.



La posizione della Chiesa

Quando ci si interroga sulle apparizioni della Madonna a Medjugorje, spesso sorge spontanea la domanda su quale sia la posizione della Chiesa in merito al luogo di culto. Lo stesso Papa Francesco ha autorizzato i pellegrinaggi a Medjugorje riconoscendo il profondo valore spirituale del sito religioso e, nonostante le apparizioni siano ancora oggetto di studio, per quando riguarda le prime in assoluto anche una commissione vaticana ha confermato l’autenticità di questi straordinari eventi.



Come raggiungere Medjugorje

Con Bianco Viaggi puoi partire da tutta Italia tutto l’anno. È possibile, infatti, optare per un viaggio a Medjugorje in pullman via terra con punti di carico dalle principali città del nord Italia. Questa opzione permette fin dalla salita sul bus, momenti di raccoglimento e riflessione comune con le guide presenti.



La seconda opzione offerta dal tour operator è il viaggio a Medjugorje in aereo, con disponibilità per esempio dagli aeroporti di Milano, Pisa, Bologna, Roma, Verona, Napoli, Bari, e non solo, così da ottimizzare le ore del tragitto e con l’organizzazione completa e perfetta di ogni spostamento e attività il pellegrinaggio riesce sempre a regalare emozioni speciali e a permettere al pellegrino di non pensare a niente, se non lo stare a tu per tu con la Madonna in quel luogo.



I Messaggi di Medjugorje sono un continuo e accorato appello alla preghiera e alla pace. I veggenti pare conoscano dieci Segreti per l’umanità. Questo fenomeno dischiude probabilmente scenari misteriosi, eppure si può affermare che la presenza della Vergine sia sicura speranza.



