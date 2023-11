Verso una sostenibilità globale: un mondo nuovo attento alle necessità del prossimo

Piantare un albero, nonostante sia un gesto piuttosto semplice, è una delle azioni più forti, tangibili e significative per sostenere l'ambiente: la deforestazione è infatti una delle principali cause del cambiamento climatico mondiale e ripristinare gli ecosistemi aiuta a rallentare questo fenomeno grazie all'azione della fotosintesi, in grado di "trasformare" l'anidride carbonica in ossigeno.

Le iniziative di riforestazione e piantumazione sono quindi fondamentali per affrontare le sfide ambientali attuali: organizzazioni e aziende possono contribuire in maniera attiva a questo sforzo, promuovendo progetti solidali a favore dell'ecosostenibilità. Un albero, inoltre, aiuta a preservare la biodiversità e, scelto accuratamente e piantato con dovizia, può inoltre portare numerosi frutti e benefici alle comunità locali e al territorio: ogni albero è un quindi passo in avanti verso un futuro più sostenibile per il nostro pianeta e per le generazioni future.

La foresta Acqua & Sapone

Acqua & Sapone, catena leader del commercio di prodotti per l’igiene e profumeria, ha lanciato quest’anno il progetto “la foresta di Acqua & Sapone” per mezzo del suo programma Acqua & Sapone for Charity e in collaborazione con Treedom ha promosso un’iniziativa per la piantumazione di 15mila alberi.

L'azienda quest’anno si tinge di verde e, per sostenere l'ambiente, si è impegnata a far crescere alberi che contribuiscono ad assorbire l'anidride carbonica e che possono portare frutti preziosi per il sostentamento delle comunità locali: ogni singolo albero viene fotografato e geolocalizzato, con aggiornamenti periodici sul progetto consultabili sul diario online.

Piantare alberi con una prospettiva di lungo periodo rappresenta una delle soluzioni basate sulla natura più efficaci che abbiamo a disposizione per contrastare la crisi climatica e gli eventi climatici estremi che ne derivano come tempeste e siccità, in quello che è ormai diventato un pericoloso circolo vizioso.



L'impegno a contribuire alla salvaguardia dell'ecosistema

Il progetto "La foresta Acqua & Sapone" è svolto in collaborazione con Treedom, l'azienda italiana che consente di “adottare” e piantare alberi in diversi paesi del mondo e di rimanere aggiornati sui benefici che portano all'ambiente e alle persone. La scelta degli alberi da piantare si basa sui diversi contesti socio economici e ambientali, e viene accuratamente seguita da Treedom in collaborazione con ONG radicate da anni sul territorio per garantire la massima utilità per l'ecosistema e per la società in cui si sviluppano.

La metodologia seguita dal programma è quella raccomandata dal Global Landscapes Forum e si pone l'obiettivo di trasferire le competenze alla comunità locale per garantire una lunga vita agli alberi, scelti e piantati con i giusti scopi e monitorati costantemente. Un impatto non solo ambientale, ma anche prettamente sociale: piantare un albero infatti è un gesto che, al tempo stesso, porta benefici concreti alle comunità locali. I progetti sono gestiti in collaborazione con organizzazioni, onlus, associazioni e cooperative che operano da lungo tempo sul territorio, conoscendone quindi le esigenze, le necessità e le potenzialità.

Chiunque, quindi, può fare la propria piccola parte ed è proprio questo l’obiettivo dell'iniziativa Acqua & Sapone for Charity 2023 in collaborazione con Treedom: contribuire alla tutela dell'ambiente piantando gli alberi. Nel progetto verranno piantati 15.000 alberi, coinvolti 700 contadini e assorbite ben 4.759,65 tonnellate di CO₂ nel corso dei primi dieci anni di vita degli alberi.

Per saperne di più sulle tante iniziative di solidarietà promosse da Acqua & Sapone for Charity è possibile visitare il sito internet acquaesaponeforcharity.it