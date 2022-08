Valorizzazione del “Made in Italy” a supporto della filiera agricola

L’agricoltura moderna deve coniugare alcune importan­ti esigenze che il mondo richiede, anche in prospettiva futura. Innanzitutto, è necessario garantire un’elevata produt­tività delle coltivazioni per soddisfare la crescente richiesta alimentare globale, migliorando la resa uni­taria grazie all’ottimizzazione degli input e dei mezzi tecnici disponibili. La produttività, assieme alla qualità, influenza direttamente la redditività dell’azienda agricola, obiettivo fondamentale per ga­rantire un futuro al settore primario. Produttività e redditività vanno accompagnate sempre ad uno svi­luppo “eco-sostenibile”, che prevede il rispetto della salute dell’operatore e del consumatore, la salvaguar­dia dell’ambiente e una razionale gestione delle risor­se in modo da preservarle per le generazioni future. Esigenze che si possono conciliare grazie ad un uti­lizzo “integrato”, consapevole e ragionato, dei vari mezzi produttivi e di difesa dalle avversità, nel pieno rispetto dei principi ecologici, tossicologici, economici e sociali, per ottenere prodot­ti pienamente sostenibili.

È questo l’approccio che contraddistingue anche Gowan Italia, una Società che commercializza Agrofarmaci e Concimi speciali ai rivenditori di mezzi tecnici in tutta Italia.

“Ogni anno - afferma il Direttore Generale di Gowan Italia Piersilvio Paiero - grazie al continuo supporto del gruppo Gowan di cui facciamo parte, rafforziamo il nostro impegno per mettere a disposizione della filiera agroalimentare un’ampia gamma di soluzioni tecniche di provata efficacia ed affidabilità. Prodotti dedicati alla protezione e alla nutrizione delle diverse colture agricole per valorizzare le produzioni 'Made in Italy', nel pieno rispetto della salute dell’uomo e dell’ambiente, salvaguardando il reddito dell’imprenditore agricolo.”

“Scegliamo di farlo - continua Paiero - mantenendo ben saldo il nostro legame con la terra, con il campo e con il territorio, in sintonia con la filosofia dei “muddy boots” (una sorta di “stivali infangati”) che sono il simbolo del gruppo”.



Il 2022 rappresenta certamente un anno di svolta per il gruppo Gowan e per Gowan Italia in particolare. Il gruppo ha infatti completato nel corso del 2021 l’acquisizione della storica Società italiana Isagro.

Questa acquisizione conferma la dinamicità del gruppo Gowan e la completa dedizione della famiglia Jessen -proprietaria - nell’investire e far crescere il core-business del gruppo, che vedrà ampliare sia la propria diffusione geografica che il proprio portafoglio prodotti, garantendo un’offerta più completa e moderna agli agricoltori di tutto il mondo.

La dedizione di Gowan a fornire soluzioni innovative al mondo agricolo viene ora ulteriormente rafforzata dalle nuove possibilità nell’ambito della ricerca/sviluppo e dall’ampio e qualificato know-how relativo alla chimica di sintesi e alle nuove soluzioni di origine naturale.

Inoltre, la capacità produttiva e la riconosciuta professionalità degli stabilimenti italiani “ex Isagro” consentiranno a Gowan di mantenere e migliorare ulteriormente l’elevato standard qualitativo dei propri formulati.

Le sinergie complementari ed integrative, che si stanno già concretizzando, garantiranno inoltre grandi prospettive future.

In particolare per Gowan Italia “l’obiettivo è quello di consolidare e incrementare il nostro business e rafforzare la nostra posizione sul mercato italiano, mantenendo lo stesso livello di qualità e supporto alla clientela che da sempre ci contraddistingue” conferma Paiero.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori per la fiducia che hanno riposto in Gowan nel corso degli anni, aiutandoci a crescere fino ad arrivare alla realtà di oggi.

Una nuova Gowan Italia, con nuove possibilità di sviluppo ma fondamenta solide fatte di persone qualificate, esperienze e rapporti di collaborazione maturati negli anni, che ci consentono di guardare con fiducia alle prossime sfide dell’agricoltura moderna e sostenibile."

Il Gruppo Gowan

Gowan, con sede a Yuma in Arizona, è una multinazionale “atipica”, relativamente piccola nel proprio settore e di proprietà familiare: la famiglia Jessen, con il padre Jon (fondatore dell’azienda negli anni ’60 e tutt’ora Presidente) e la figlia Juli (Amministratore Delegato), è al vertice di un gruppo che sì è poi strutturato in diversi paesi nel mondo ed è cresciuto con importanti acquisizioni.

La forte attenzione per le soluzioni più innovative e sostenibili, ad esempio, ha portato qualche anno fa all’acquisizione di EcofloraAgro, società specializzata in bio-insetticidi e bio-fungicidi, cui ha fatto seguito la creazione di una struttura dedicata allo sviluppo e messa a punto di nuovi Bio-preparati.

Infine, la completa acquisizione nel 2021 di Isagro Spa, storica società italiana con attività in tutto il mondo, recentemente focalizzatasi proprio nel comparto dei prodotti di origine biologica e naturale.

Per Gowan un evento senza precedenti, con un importante ampliamento nel portafoglio delle sostanze attive di proprietà e grandi prospettive soprattutto nell’ambito delle attività di ricerca e degli impianti produttivi.

Innovazione e sostenibilità

Gowan Italia è costantemente impegnata nello sviluppo di nuove ed interessanti soluzioni a salvaguardia delle produzioni e, sempre attenta alle esigenze della filiera, ha introdotto nel proprio catalogo Agrofarmaci e Nutrizionali la Linea “Bio-preparati”, una serie di prodotti innovativi per una progressiva e funzionale integrazione dei mezzi chimici all’insegna di una difesa sostenibile.

Carattere innovativo che è stato confermato dai numerosi riconoscimenti ufficiali ricevuti negli ultimi anni, in occasione delle principali fiere di settore. È il caso dei “Premi Innovazione” vinti consecutivamente dai nuovi fungicidi e coadiuvanti Gowan nelle 3 recenti edizioni di Fieragricola e, allo stesso modo, dei 3 “Innovation Challenge” vinti nelle ultime edizioni di Enovitis in campo, con POLYVERSUM, IBISCO e MAGO.

La messa a punto delle strategie di difesa per le diverse colture passa anche attraverso un serio ed accurato lavoro di sviluppo sperimentale, che coinvolge enti ufficiali, università e centri di saggio in tutta Italia.

Innovazione e sostenibilità non riguardano solo il portafoglio prodotti, ma anche altri ambiti aziendali. Come, ad esempio, la realizzazione dei materiali comunicativi: l’attenzione per l’utilizzo delle risorse ha portato negli ultimi anni a stampare i numerosi cataloghi e depliant informativi solo su carta ecosostenibile riciclata e certificata. Oppure anche la messa a punto di efficienti sistemi di gestione amministrativa e logistica, che consentono di ottimizzare i trasporti e rispondere tempestivamente alle richieste dei clienti.

Infine, nel 2021 è stato messo a punto “VitExpert – L’esperto consiglia”, un nuovo servizio informativo gratuito per tutti gli interessati, a supporto di una corretta gestione della difesa della Vite. Ogni settimana, sulla base delle indicazioni dal territorio, dei sistemi di monitoraggio e dei modelli previsionali, i tecnici Gowan preparano diversi “bollettini” specifici per area geografica, con alcune indicazioni sui livelli di rischio per le principali malattie (Peronospora, Oidio e Botrite) e sulle migliori soluzioni a salvaguardia delle produzioni.



Per saperne di più è possibile visitare le pagine Facebook e Linkedin “Gowan Italia” oppure il sito: www.gowanitalia.it