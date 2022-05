Usato garantito: perché vale la pena sceglierlo e a chi rivolgersi per l’acquisto

Acquistare un’auto usata è diventata una scelta sempre più radicata negli italiani grazie ai molteplici punti di forza rispetto al nuovo: dal prezzo più competitivo alla minore svalutazione, l’usato garantito ha avuto una crescita esponenziale. Se state quindi valutando l’acquisto di un’auto usata, potete affidarvi a chi nel settore è un top player: rivolgendovi a un concessionario con usato garantito, vi troverete tra le mani una vettura praticamente perfetta e con programmi di assistenza a lungo termine.



STELLANTIS &YOU, LA NUOVA REALTÀ AUTOMOTIVE DELLA CAPITALE

È già passato un anno dalla nascita di Stellantis, il quarto gruppo automobilistico al mondo nato dalla fusione dei colossi FCA Group e PSA Group. A sua volta anche la divisione retail di Europa e Marocco ha cambiato nome, diventando Stellantis &You, Sales and Services. Un nome nuovo, fortemente inclusivo, che riassume e racchiude la volontà di porre al centro tutti gli stakeholders, dal cliente al collaboratore. Il punto cardine della famiglia Stellantis è proprio quello di garantire alle persone la miglior assistenza possibile, il tutto unito rigorosamente ad un approccio umano e all’elevata qualità. A Roma, la realtà automotive Stellantis &You è nata dall’unione di Motor Village e PSA Retail Roma, concessionarie che negli anni hanno saputo fare dell’usato il proprio fiore all’occhiello, tanto da vantare oggi un brand interamente dedicato all’usato garantito: Spoticar.



Stellantis &You è presente nella capitale con sei sedi: Via Tiburtina, Carlo Emery e Appia Nuova in cui si trovano i brand Peugeot, Citroen e Ds; la storica concessionaria di Viale Manzoni e quella di Via della Magliana che ospitano i marchi Fiat, Abarth, Jeep, Alfa Romeo, Lancia e Fiat Professional; l’ultimo e nuovissimo showroom di Via Collatina, che si distingue per i suoi 5000 mq di esposizione esterna.



Ogni sede offre la vendita dell’usato garantito e selezionato dal brand Spoticar, oltre ai numerosi servizi come i test drive, le soluzioni di noleggio a lungo, breve e medio termine e la manutenzione dei veicoli del gruppo con manodopera qualificata e ricambi originali. Se si è impossibilitati a raggiungere fisicamente le sedi, inoltre, si può acquistare con un click un’automobile direttamente da casa grazie alla sezione e-commerce del sito ufficiale, da cui poter personalizzare l’acquisto fino al minimo dettaglio e optional.

Tra le altre cose, Stellantis &You permette di scegliere tra una vasta gamma di servizi finanziari e prodotti assicurativi che facilitano l’acquisto dell’auto.







L’USATO GARANTITO E CERTIFICATO SPOTICAR

L’obiettivo di Stellantis &You Sales and Services è in primis quello di garantire la sicurezza dell’acquisto al cliente. Proprio per questo motivo, tutte le autovetture usate del gruppo sono selezionate in maniera certosina: prima di essere messo in vendita, ogni veicolo Spoticar viene sottoposto ad oltre cento punti di controllo che comprendono, tra gli altri, motore, carrozzeria e comparto elettrico. Si tratta di un check up accurato e completo che include anche la certificazione garantita dei chilometri percorsi.

In questo modo viene assicurata la massima qualità, oltre che la garanzia di essere seguiti passo per passo durante il processo di vendita e quello immediatamente successivo. Dopo l’acquisto, infatti, il gruppo offre la possibilità di assistenza stradale 24 ore su 24 e, qualora non foste soddisfatti, anche il rimborso.



LA PROMO USATO DEL MESE

Nelle 6 sedi Stellantis &You Roma, per tutto maggio potete usufruire della promozione del mese: scegliendo tra oltre 1.500 vetture multimarca, avrete fino a due anni di garanzia, passaggio di proprietà incluso su una selezione di auto, finanziamenti menomille e pronta consegna in 48 ore.



Non siete di Roma? Nessun problema! Stellantis &You consegna anche a domicilio!



Per informazioni sulle auto disponibili clicca qui